Морозилка не нужна: как легко убрать жвачку с одежды

Если майку или шорты еще можно запихнуть в морозилку, то что делать с пуховиком?

Бывают в жизни такие ситуации, когда из-за небрежности окружающих страдаем мы. К примеру кто-то оставил жвачку на лавочке, а кто-то попался в эту липкую ловушку. Что же делать в таком случае?

Одним из самых распространенных способов избавления от этой неприятности является морозилка. Грязную вещь помещают в холод на несколько часов, а после жвачку легко убрать при помощи ножа. А если жвачка приклеилась к пуховику? Не пихать же его в морозилку.

Для таких случаев есть особенный способ, который справляется не хуже, пишет belnovosti. Спасти загрязненную одежду можно, воспользовавшись обыкновенным утюгом.

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Как избавиться от жвачки на одежде

Вещь, к которой прилипла жвачка, прогладьте с изнаночной стороны на том участке, где находится налипший кусочек. Отметим, что не нужно нагревать утюг максимально, достаточно средней температуры. Также не забудьте подложить под жевательную резинку салфетку или кусочек бумаги, чтобы когда она растает, приклеилась к нему.

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