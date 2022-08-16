Как удалить пятна от фруктов и ягод без следа: есть маленькая хитрость

Яркие, насыщенные и въедливые пятна от фруктов, ягод и овощей можно вывести с ткани при помощи обычных средств, но есть секреты.

Лето богато вкуснейшими плодами – настолько сочными, что на одежде и на скатерти очень быстро появляются брызги и пятна. Общеизвестно, что фруктовый и ягодный сок прочно и надолго въедаются в волокна, а потому вывести такие пятна бывает очень сложно.

"Телеграф" поделится с вами простыми секретами, как и чем, а главное – когда можно вывести пятна с любимой блузки, шорт, брюк или скатерти от различных продуктов.

Метод, который надежно борется с любыми пятнами

Каким бы ни было пятно, есть одно главное правило на все случаи жизни – скорость обработки ткани. Чем быстрее вы начнете процесс выведения пятна, тем больше шансов, что оно уйдет совершенно бесследно. Так что не откладывайте на завтра, а займитесь одеждой сразу, как только на нее попали фруктовые или ягодные брызги.

Пятна от фруктов и ягод удаляет лимонный сок

Фруктовые, овощные и ягодные пятна поможет очистить лимонный сок. Его кислота отлично осветляет ткань. Просто натрите запятнанное место половинкой лимона или лимонной кислотой, разведенной до состояния кашицы. А затем постирайте.

Отстирать овощные и ягодные пятна с одежды можно мылом

Яркие насыщенные клубничные, свекольные или помидорные пятна без проблем удаляются хозяйственным мылом. Нужно только не спешить сразу же стирать, а натереть средством и оставить на 10 минут. Затем прополоскать, посыпать лимонной кислотой и снова прополоскать вещь в теплой воде.

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