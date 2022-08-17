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Как очистить решетку вытяжки разными способами: полезные советы хозяйкам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Периодичность очистки вытяжки зависит от интенсивности использования устройства
Периодичность очистки вытяжки зависит от интенсивности использования устройства

Почистить вытяжку на кухне можно простыми подручными средствами, и тогда она прослужит вам еще долго.

Готовить еду на кухне важно не только вкусно и полезно, но еще и в комфортных условиях. Испарения, жир и копоть, которые поднимаются от плиты, витают по всей кухне и оседают липким налетом на мебели и потолке. Чтобы этого не происходило, большинство хозяек применяют в помещении простое и доступное устройство – кухонную вытяжку.

Зачем нужно чистить вытяжку

Как очистить решетку вытяжки
Очищайте покрытые налетом фильтры вытяжки каждый раз после приготовления еды

Вытяжка работает по принципу пылесоса и буквально высасывает из кухни отработанный воздух вместе с букетом запахов, выводя его наружу. Также сквозь мелкие ячейки сетки проходит большое количество липких частиц грязи, пыли и жира, которые со временем оседают и накапливаются на поверхности решетки и внутри фильтра. Это может привести к ухудшению работы и даже поломке устройства, а потому важно регулярно и правильно чистить вытяжку.

Есть множество эффективных способов, как почистить решетку кухонной вытяжки от загрязнений просто, быстро и недорого, о которых мы вам расскажем в нашей статье.

Чем почистить решетку фильтров вытяжки на кухне

Для чистки кухонной вытяжки можно применять специализированную бытовую химию, которая продается в хозяйственных магазинах и как раз предназначена для этих целей. А еще можно воспользоваться менее агрессивными средствами и другими проверенными народными методами.

Подготовка чистки кухонной вытяжки

  1. Перед тем как приступить к уборке, в целях безопасности отключите прибор от электросети.
  2. Отодвиньте фиксаторы, приподнимите или снимите переднюю панель вытяжки, вытянув ее из пазов.
  3. Достаньте фильтр вытяжки из-под купола.
  4. У некоторых вытяжек может не быть крышки, в этом случае можно сразу извлечь один или оба фильтра.
  5. Чтобы фильтр и панель не упали, придерживайте их рукой.
  6. Если снимается труба, ведущая к вентиляционному отверстию, ее демонтируют и извлекают воздушный фильтр вытяжки.
  7. Чтобы поберечь руки от воздействия моющих средств и горячей воды, работайте в резиновых перчатках.

Как почистить вытяжку на кухне уксусной кислотой

Как очистить решетку вытяжки
Уксус хорошо растворяет жир

Уксус прекрасно растворяет жир, а потому часто используется для очистки от различных загрязнений. Чтобы отмыть решетку, вам понадобится:

  • 0,5 л 9%-го уксуса,
  • 0,5 л теплой воды.

Как помыть решетку:

  1. Возьмите подходящую по размеру посуду и смешайте в ней воду с уксусом.
  2. Замочите в растворе решетку и оставьте на 5-6 часов или на ночь.
  3. Когда жир и накипь растворятся, хорошенько помойте решетку проточной водой.

Как удалить грязь на кухонной вытяжке хозяйственным мылом

Как очистить решетку вытяжки
Перед чисткой хозяйственное мыло нужно измельчить и полностью растворить

С въевшимся жиром и грязью на решетке легко справится самое обыкновенное хозяйственное мыло. Это средство всегда отлично очищает различные виды загрязнений. Только для того, чтобы оно действительно хорошо работало, нужно подождать некоторое время и дать грязи откиснуть и раствориться.

  1. Для начала натрите на мелкой терке небольшой кусочек хозяйственного мыла.
  2. Залейте его горячей водой и подержите, чтобы мыло полностью растаяло.
  3. Затем замочите в растворе грязную решетку от кухонной вытяжки, оставьте ее на 1-2 часа, чтобы жир отмок.
  4. Потрите решетку щеткой и прополощите в обычной воде.

Чистка решетки вытяжки от жира канцелярским клеем

Как очистить решетку вытяжки
Вытяжка отмоется от старого жира с помощью силикатного клея

Если на решетке застарелый и въевшийся жир никак не хочет отходить, можно попробовать усилить предыдущий метод, добавив к мылу силикатный клей. Вам понадобится:

  • кусочек хозяйственного мыла;
  • 100 г жидкого канцелярского клея;
  • 1 л воды.

Как отмыть решетку вытяжки: пошаговая инструкция

  1. В кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения.
  2. Добавьте натертое хозяйственное мыло и силикатный клей, перемешайте, проварите пару минут и выключите огонь.
  3. Поместите решетку от вытяжки на противень, залейте горячим мыльным раствором и оставьте на 15-20 минут. Будьте аккуратнее, чтобы от высокой температуры не расплавился пластик.
  4. Затем щеткой или жесткой губкой с решетки легко смывается расплавившийся жир и грязь.

Как чистить вытяжку от жира содой

Как очистить решетку вытяжки
Сода хорошо удаляет любые загрязнения
  1. Налейте в широкую емкость, можно в противень, горячую воду, чтобы решетка смогла полностью покрыться.
  2. Добавьте 1/4 стакана пищевой соды и немного жидкости для мытья посуды.
  3. Размешайте жидкость, чтобы все растворилось и образовалась пена.
  4. Полностью погрузите в раствор сетку вытяжки на 30-60 минут.
  5. Затем очистите ее губкой или щеткой и хорошенько промойте в проточной воде.

Способ очистки грязи с вытяжки с помощью горчицы

Как очистить решетку вытяжки
Грязь с решеток удаляет горчица

Общеизвестно свойство горчицы расщеплять жир, а потому она применяется как чистящее и дезинфицирующее средство. Для чистки вам понадобится:

  • 3 ст. ложки горчичного порошка,
  • 3 ст. ложки 9%-го уксуса,
  • 1 ч. ложка жидкости для мытья посуды,
  • немного горячей воды.

Как отмыть вытяжку: пошаговая инструкция

  1. Смешайте все ингредиенты.
  2. Разведите их горячей водой до консистенции сметаны.
  3. Нанесите средство на поверхность решетки и оставьте на 30-60 минут.
  4. Смойте грязь с поверхности решетки губкой или щеткой.

Привести в порядок грязную поверхность вытяжки поможет лимонная кислота

Лимонная кислота неплохо разъедает даже застаревшую грязь, копоть и жир.

  1. В широкую емкость, в которую полностью поместятся решетки вытяжки, залейте литр горячей воды.
  2. Добавьте в воду 3-4 столовых ложек лимонной кислоты и размешайте до полного растворения.
  3. Поместите в раствор решетки вытяжки, накройте крышкой, чтобы они пропарились, и оставьте на один час.
  4. За это время лимонная кислота растворит загрязнения. После этого решетки помойте от жира щеткой с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды.

Очистка кухонной вытяжки нашатырем

Въевшуюся грязь, следы жира и копоти, а также другие загрязнения с вытяжного устройства можно легко убрать с помощью нашатырного спирта.

  1. Поместите решетки вытяжного устройства в плотный герметичный пакет.
  2. Прямо в нем обильно распылите из пульверизатора нашатырный спирт.
  3. Закройте пакет и вынесите на улицу или на балкон на 5-6 часов, а лучше на ночь.
  4. Затем тщательно помойте решетки под водой с помощью обычной губки или щетки.

Как удалить свежие загрязнения с фильтра вытяжки посудным средством

Если бытовой прибор эксплуатировался не очень долго, всего 1-2 месяца, и фильтр вытяжки от жира еще не успел слишком загрязниться, легко отчистить его поможет средство для мытья посуды.

  1. На литр горячей воды будет достаточно 1 столовой ложки средства.
  2. Налейте его в противень и погрузите загрязненный фильтр на 1-2 часа.
  3. Затем достаньте отмокшую сетку и очистите с помощью жесткой щетки.
  4. Если жир остался, повторите процедуру еще раз.
  5. Затем прополосните фильтр в проточной воде.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без химии, не используя ни грамма мающего средства. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.

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#Уборка #Вытяжка