Как очистить решетку вытяжки разными способами: полезные советы хозяйкам
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Почистить вытяжку на кухне можно простыми подручными средствами, и тогда она прослужит вам еще долго.
Готовить еду на кухне важно не только вкусно и полезно, но еще и в комфортных условиях. Испарения, жир и копоть, которые поднимаются от плиты, витают по всей кухне и оседают липким налетом на мебели и потолке. Чтобы этого не происходило, большинство хозяек применяют в помещении простое и доступное устройство – кухонную вытяжку.
Зачем нужно чистить вытяжку
Вытяжка работает по принципу пылесоса и буквально высасывает из кухни отработанный воздух вместе с букетом запахов, выводя его наружу. Также сквозь мелкие ячейки сетки проходит большое количество липких частиц грязи, пыли и жира, которые со временем оседают и накапливаются на поверхности решетки и внутри фильтра. Это может привести к ухудшению работы и даже поломке устройства, а потому важно регулярно и правильно чистить вытяжку.
Есть множество эффективных способов, как почистить решетку кухонной вытяжки от загрязнений просто, быстро и недорого, о которых мы вам расскажем в нашей статье.
Чем почистить решетку фильтров вытяжки на кухне
Для чистки кухонной вытяжки можно применять специализированную бытовую химию, которая продается в хозяйственных магазинах и как раз предназначена для этих целей. А еще можно воспользоваться менее агрессивными средствами и другими проверенными народными методами.
Подготовка чистки кухонной вытяжки
- Перед тем как приступить к уборке, в целях безопасности отключите прибор от электросети.
- Отодвиньте фиксаторы, приподнимите или снимите переднюю панель вытяжки, вытянув ее из пазов.
- Достаньте фильтр вытяжки из-под купола.
- У некоторых вытяжек может не быть крышки, в этом случае можно сразу извлечь один или оба фильтра.
- Чтобы фильтр и панель не упали, придерживайте их рукой.
- Если снимается труба, ведущая к вентиляционному отверстию, ее демонтируют и извлекают воздушный фильтр вытяжки.
- Чтобы поберечь руки от воздействия моющих средств и горячей воды, работайте в резиновых перчатках.
Как почистить вытяжку на кухне уксусной кислотой
Уксус прекрасно растворяет жир, а потому часто используется для очистки от различных загрязнений. Чтобы отмыть решетку, вам понадобится:
- 0,5 л 9%-го уксуса,
- 0,5 л теплой воды.
Как помыть решетку:
- Возьмите подходящую по размеру посуду и смешайте в ней воду с уксусом.
- Замочите в растворе решетку и оставьте на 5-6 часов или на ночь.
- Когда жир и накипь растворятся, хорошенько помойте решетку проточной водой.
Как удалить грязь на кухонной вытяжке хозяйственным мылом
С въевшимся жиром и грязью на решетке легко справится самое обыкновенное хозяйственное мыло. Это средство всегда отлично очищает различные виды загрязнений. Только для того, чтобы оно действительно хорошо работало, нужно подождать некоторое время и дать грязи откиснуть и раствориться.
- Для начала натрите на мелкой терке небольшой кусочек хозяйственного мыла.
- Залейте его горячей водой и подержите, чтобы мыло полностью растаяло.
- Затем замочите в растворе грязную решетку от кухонной вытяжки, оставьте ее на 1-2 часа, чтобы жир отмок.
- Потрите решетку щеткой и прополощите в обычной воде.
Чистка решетки вытяжки от жира канцелярским клеем
Если на решетке застарелый и въевшийся жир никак не хочет отходить, можно попробовать усилить предыдущий метод, добавив к мылу силикатный клей. Вам понадобится:
- кусочек хозяйственного мыла;
- 100 г жидкого канцелярского клея;
- 1 л воды.
Как отмыть решетку вытяжки: пошаговая инструкция
- В кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения.
- Добавьте натертое хозяйственное мыло и силикатный клей, перемешайте, проварите пару минут и выключите огонь.
- Поместите решетку от вытяжки на противень, залейте горячим мыльным раствором и оставьте на 15-20 минут. Будьте аккуратнее, чтобы от высокой температуры не расплавился пластик.
- Затем щеткой или жесткой губкой с решетки легко смывается расплавившийся жир и грязь.
Как чистить вытяжку от жира содой
- Налейте в широкую емкость, можно в противень, горячую воду, чтобы решетка смогла полностью покрыться.
- Добавьте 1/4 стакана пищевой соды и немного жидкости для мытья посуды.
- Размешайте жидкость, чтобы все растворилось и образовалась пена.
- Полностью погрузите в раствор сетку вытяжки на 30-60 минут.
- Затем очистите ее губкой или щеткой и хорошенько промойте в проточной воде.
Способ очистки грязи с вытяжки с помощью горчицы
Общеизвестно свойство горчицы расщеплять жир, а потому она применяется как чистящее и дезинфицирующее средство. Для чистки вам понадобится:
- 3 ст. ложки горчичного порошка,
- 3 ст. ложки 9%-го уксуса,
- 1 ч. ложка жидкости для мытья посуды,
- немного горячей воды.
Как отмыть вытяжку: пошаговая инструкция
- Смешайте все ингредиенты.
- Разведите их горячей водой до консистенции сметаны.
- Нанесите средство на поверхность решетки и оставьте на 30-60 минут.
- Смойте грязь с поверхности решетки губкой или щеткой.
Привести в порядок грязную поверхность вытяжки поможет лимонная кислота
Лимонная кислота неплохо разъедает даже застаревшую грязь, копоть и жир.
- В широкую емкость, в которую полностью поместятся решетки вытяжки, залейте литр горячей воды.
- Добавьте в воду 3-4 столовых ложек лимонной кислоты и размешайте до полного растворения.
- Поместите в раствор решетки вытяжки, накройте крышкой, чтобы они пропарились, и оставьте на один час.
- За это время лимонная кислота растворит загрязнения. После этого решетки помойте от жира щеткой с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды.
Очистка кухонной вытяжки нашатырем
Въевшуюся грязь, следы жира и копоти, а также другие загрязнения с вытяжного устройства можно легко убрать с помощью нашатырного спирта.
- Поместите решетки вытяжного устройства в плотный герметичный пакет.
- Прямо в нем обильно распылите из пульверизатора нашатырный спирт.
- Закройте пакет и вынесите на улицу или на балкон на 5-6 часов, а лучше на ночь.
- Затем тщательно помойте решетки под водой с помощью обычной губки или щетки.
Как удалить свежие загрязнения с фильтра вытяжки посудным средством
Если бытовой прибор эксплуатировался не очень долго, всего 1-2 месяца, и фильтр вытяжки от жира еще не успел слишком загрязниться, легко отчистить его поможет средство для мытья посуды.
- На литр горячей воды будет достаточно 1 столовой ложки средства.
- Налейте его в противень и погрузите загрязненный фильтр на 1-2 часа.
- Затем достаньте отмокшую сетку и очистите с помощью жесткой щетки.
- Если жир остался, повторите процедуру еще раз.
- Затем прополосните фильтр в проточной воде.
Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без химии, не используя ни грамма мающего средства. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.