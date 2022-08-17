Как хранить сыр, чтобы он долго оставался вкусным: главные правила и маленькие хитрости

Чтобы сыр не портился и подольше оставался вкусным и свежим, многие хозяйки применяют интересные лайфхаки.

Недавно купленный кусочек сыра стал не таким вкусным, поменял запах и даже успел покрыться белесым налетом? Возможно, он еще сгодится в горячих блюдах, салатах или сырных соусах. Но вот как обычную нарезку использовать его уже не захочется.

"Телеграф" нашел несколько полезных советов и лайфхаков, как правильно хранить сыр, чтобы не только не допустить его порчи, но и сберечь оригинальный вкус и привлекательный вид. Это поможет вам избежать повтора ошибок в хранении этого пикантного и недешевого кисломолочного продукта.

Не пропустите срок годности

Если вы напишете маркером или приклеите на упаковку с сыром наклейку с датой покупки, то следить за сроком годности будет намного проще.

Оптимальная температура для сыра

Сыры важно хранить при температуре воздуха 3-8°C. Это может быть холодильник, подвал или погреб. При этом избегайте резких перепадов температуры, чтобы сыр не изменил свою структуру и вкус. А вот морозилка может испортить его консистенцию.

Не всякая посуда пригодна для хранения

Держать сыр можно в пергаменте, а еще стеклянной, керамической, эмалированной посуде. А вот пластик совсем не рекомендуется для длительного контакта с сыром.

Сыр должен быть закрытым

Если поблизости лежат ароматные продукты, то сыр без упаковки обязательно натянет окружающие запахи, и изменит свой собственный.

Как хранить сыр в пакете

Продукт не стоит оставлять в полиэтилене дольше, чем на 2-3 дня, иначе он может стать липким и заплесневеть. Лучше сначала поместить его в бумагу, а уже затем в пакет. А еще положите вместе с ним кусочек сахара – это убережет сыр от плесени.

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Как правильно подать сыр

Достаньте сыр заранее, примерно за 1 час – так он восстановит свой естественный запах и вкус. А вот нарезать сыр лучше непосредственно перед подачей на стол.

Сделайте сырные чипсы

Если вы видите, что не сможете расходовать купленный сыр, советуем его высушить, нарезав тонкими слайсами и разложив на тарелке. Так сыр затвердеет, покроется капельками масла и станет похожим на чипсы. Он приобретет своеобразный вкус, но такой способ сбережет его от порчи.

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