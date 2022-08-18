Как растопить засахаренный мед: кулинарные лайфхаки, которые пригодятся каждой хозяйке

Не беда, если мед превратился в кристаллы – его можно вновь вернуть в первоначальное жидкое состояние.

Даже самый жидкий и качественный мед со временем может кристаллизироваться. Таковы законы физики, которые никто не отменял. Просто избыточное количество сахара переходит в твердое состояние. Мед от этого не портится и не теряет своих полезных свойств, но ведь часто он нужен именно в жидком виде.

"Телеграф" делится с вами простыми и полезными лайфхаками, как в домашних условиях безвредно и просто растопить мед, чтобы вернуть его в жидкое состояние. Ведь кому-то он нужен для кулинарного или народного рецепта. Кто-то используют мед в качестве масок. А дети, к примеру, просто любят есть жидкий мед больше, чем засахаренный.

Как растопить мед естественным путем

Самый простой и одновременно самый долгий способ, при котором с медом ничего не придется делать. Зимой мед можно поставить возле отопительного прибора, а летом – на теплый балкон. Периодически поворачивайте банку разной стороной и следите, чтобы на мед не попадали прямые солнечные лучи. В течение нескольких часов мед самостоятельно начнет оттаивать.

Как вернуть меду жидкое состояние с помощью водяной бани

Это более быстрый способ и потому самый популярный. Вам понадобятся две кастрюли – большая и поменьше. В большую налейте воду и поставьте на огонь. А меньшую поместите таким образом, чтобы ее дно и стенки окуналось в воду, но не касались дна большой кастрюли. Для этого на дно положите кружок для стерилизации банок или просто зацепите маленькую кастрюлю ручками за стенки. Поставьте в эту конструкцию банку с медом и следите за температурой воды – она должна быть не выше 40-50 градусов.

Как растопить мед в микроволновке

Для кулинарных целей можно растопить мед в СВЧ-печи. Выставьте мощность микроволновки, которая обеспечит медленный нагрев до 40 градусов. Достаточно 300-400 Вт. Через каждые 20 секунд мешайте мед, пока не достигнете нужной консистенции.

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