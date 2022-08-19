Как быстро почистить микроволновку: самые эффективные способы

Эти методы справляются как со средними, так и сильными загрязнениями.

Микроволновка — это один из самых незаменимых помощников на кухне. Однако, чтобы техника всегда хорошо работала, за ней нужно правильно ухаживать. В этот статье мы расскажем о самых эффективных способах, как быстро очистить микроволновку от различных загрязнений. Отметим, что для этого понадобятся совсем недорогие средства, которые есть на каждой кухне.

При регулярной эксплуатации на стенках бытовой техники накапливается грязь и СВЧ-печь начинает плохо пахнуть и даже может загореться из-за толстого слоя жира. Если проблему затянуть, то от загрязнения будет трудно избавиться только с помощью тряпки и чистящего средства.

Чтобы не тратить на чистку микроволновки несколько часов, можно воспользоваться проверенными "народными" средствами и способами, которые справятся с любыми загрязнениями всего за 5 минут.

Способов, как избавиться от жира в микроволновой печи, существует большое количество

Приступая к этой процедуре, не забывайте о некоторых правилах, которые лучше не нарушать, чтобы не испортить свою технику:

Мыть технику нужно с минимальным количеством воды, иначе можно нанести вред влагочувствительным электронным элементам; Не нужно применять жесткие, царапающие губки; Агрессивные химические составы могут повредить поверхность; Перед капитальной чисткой прибор лучше отсоединить от питания.

В целом, бережное отношение к этому бытовому гаджету обеспечит длительный срок работы прибора и его безопасное применение для семьи.

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Как почистить микроволновку содой

Все что для этого нужно — это обычная сода. Отметим, что этот белый порошок способен устранить даже тяжелые загрязнения за очень короткий промежуток времени, пишет prostoway.

Смешайте 2 столовые ложки соды с 200 мл воды. Хорошо все перемешайте и поместите в микроволновку на 5 минут. Консистенция начнет нагреваться и в результате чего, грязные пятна начнут легко отслаиваться.

После просто протрите влажной тряпкой внутреннюю поверхность микроволновки. Для большей эффективности тряпку или губку также можно смочить в этом растворе.

Для большей эффективности к соде можно прибавить 1 ст.л. лимонной кислоты. Смесь можно использовать как внутри прибора, так и снаружи.

Сода в сочетании с лимонной кислотой отлично борется с жиром и загрязнениями

Помимо этого, соду можно смешать с лимонной кислотой или перекисью водорода для устранения стойких пятен и сильных запахов в свч-печи. Для этого смесь нужно поставить внутрь и разогревать буквально 5 минут, или же можно применять в холодном виде для протирания микроволновки.

Как очистить микроволновку с помощью лимона

Возьмите глубокую миску, которую можно нагревать в микроволновке. Положите в нее лимон, который заранее нарежьте маленькими кусочками. Посыпьте фрукт тремя ложками соды и добавьте воду. Доведите средство в состояние однородной массы.

После разогрейте полученное средство в течение пяти минут на максимальной мощности. По истечению времени, уберите тарелку и протрите микроволновку внутри любой тряпкой. От грязи, жира и неприятного запаха не останется и следа.

Лимон поможет убрать жир из микроволновки

Как отмыть микроволновку от жира и грязи лимонным соком

Для того чтобы приготовить "средство" для мытья микроволновой печи, вам понадобится вода и лимонный сок, сообщает портал belnovosti. Глубокую миску, которую можно ставить в микроволновку, наполните водой и добавьте в нее пару столовых ложек лимонного сока.

Поставьте миску в микроволновку и включите ее на 10 минут. После пройдитесь сухой тряпкой по внутренней части техники.

Также стоит отметить, что цитрус помогает избавиться не только от загрязнений, но и от любых неприятных запахов, которые появляются в результате регулярной работы СВЧ-печи.

Лимонный сок также хорош в чистке свч-печей

Как почистить микроволновку лимонной кислотой

Вам понадобиться миска, которую можно использовать в микроволновке, 2 стакана воды, лимонная кислота, губка, тряпочка или бумажное полотенце, передает lifehacker.

Налейте в миску воду, всыпьте 1-2 ложки лимонной кислоты и все тщательно перемешайте. Поставьте смесь в микроволновку и включите ее на полную мощность.

Для устранения свежих жировых пятен достаточно греть раствор 5 минут, для застарелых — 15 минут. Спустя это время откройте дверцу, достаньте миску и протрите прибор изнутри.

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Как почистить микроволновку уксусом

Этот способ способен удалить даже самый стойкий налёт, в том числе и жировой. Вам понадобиться 3 столовые ложки уксуса, тарелка, 1–1½ стакана воды и губка для протирания техники. Отметим, что перед чисткой лучше открыть окно, чтобы испарения уксуса не навредили вам.

Влейте уксус в миску с водой и нагревайте раствор в микроволновке 5–10 минут на максимальной мощности. По истечению времени подождите еще 10 минут и только потом откройте дверцу, и очистите грязь губкой. Не включайте электроприбор до полного высыхания.

Напомним, что уксус не подходит для очистки микроволновой печи с эмалированной поверхностью.

Как почистить микроволновку жидкостью для мытья посуды

Моющее средство, которым вы моете посуду, подойдет и для чистки свч-печей

Отметим, что это средство поможет избавиться от легких загрязнений. Возьмите губку, воду и жидкость для мытья посуды.

Положите в микроволновку смоченную водой губку и налейте на нее немного жидкости для мытья посуды и хорошо вспеньте. Установите СВЧ-печь на минимальную мощность и включите буквально на 20–30 секунд.

Спустя это время просто протрите микроволновку изнутри этой же губкой, и смойте пену чистой водой.

Как помыть микроволновую печь хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло неприятно пахнет, но оно отлично отмывает даже самые застарелые жировые пятна и плюс ко всему уничтожает вредные бактерии, пишет cleanipedia. Натрите на терке половину мыльного брусочка, добавьте немного воды и взбейте все это в миске вилкой, чтобы получился насыщенный раствор с пышной пеной.

С помощью губки нанесите пену на внутренние стенки, закройте дверцу и дайте немного постоять. Затем снимите грязь салфеткой и повторите процедуру еще один раз, если не удалось убрать все с первого. После протрите стенки влажной салфеткой.

Стоит отметить, что желательно проводить подобную уборку в микроволновке вечером, чтобы оставить дверцу прибора открытой до утра, чтобы все хорошенько проветрилось до приготовления пищи.

Как очистить микроволновку паром

Вам повезло, если ваша техника оснащена функцией очистки паром, ведь это самый легкий способ почистить микроволновку. Под воздействием пары засохшие пятна, налипшие к поверхностям кусочки пищи, жировые брызги размягчаются и их легко убрать салфеткой. Если такой функции нет, то проделайте тоже самое, только вручную.

Отмыть микроволновку от жира можно с помощью обычной воды — это самое простое и безопасное средство. Однако такой способ подходит только для удаления легких загрязнений.

Легкие загрязнения можно отмыть обычной водой

В широкую миску налейте побольше воды и поставьте в микроволновую печь на 5-8 минут на максимальную мощность. После отключения дверцу подержите закрытой еще минут 15, а затем достаньте тарелку и протрите внутреннюю поверхность сухой тряпкой.

Что нельзя делать во время чистки

Не достаточно просто выбрать один из способов и провести чистку. Подготовка к процессу уборки также крайне важна. Чтобы не повредить поверхности прибора, желательно соблюдать следующие правила при очистке микроволновки:

Не чистите микроволновку уксусом постоянно. Это средство может повредить эмалированное покрытие стенок бытовой техники.

Откажитесь от кислотных средств, ведь они очень агрессивные и также могут испортить микроволновую печь.

Для чистки прибора выбирайте только мягкие губки и тряпочки. Металлические щетки оставляют царапины, в которые будет забиваться грязь;

Не используйте меламиновые губки для чистки внутренних стенок. Их частички могут остаться на поверхности, попасть в пищу и вызвать отравление.

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Как убрать неприятный запах

Отличным средством против неприятного запаха блюд или гари в микроволновке является поваренная соль. Все что нужно сделать, это насыпать эту белую специю в тарелку и поставить на ночь в свч-печь. За это время соль впитает в себя все неприятные ароматы.

Как альтернативу соли можно использовать молотый зерновой или растворимый кофе. Процедура та же: на ночь оставить тарелку с зернами или кофейный порошок в микроволновке. Стоит отметить, что кофе может перебить даже сильный запах рыбы.

Неприятный запах в микроволновке уберет обычный кофе

Самые стойкие неприятные запахи легко убирает активированный уголь. Все что нужно сделать — это измельчить десять таблеток в пыль, пересыпать получившийся порошок на блюдце и оставить его в микроволновке на 8-10 часов.

Если в вашей микроволновке пахнет гарью, то на помощь вам придут травяные настои. Они очень хорошо перебивают этот неприятный аромат. Насыпьте щепотку мяты, лаванды или эвкалипта в чашку с водой и поставьте во включенную микроволновку на 5 минут. После пускай настой постоит внутри кухонной помощницы еще на полчаса.

Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой как можно дольше

Сохранить микроволновку чистой и без посторонних запахов просто. Достаточно своевременно очищать ее от появившихся брызг и остатков пищи, а также соблюдать некоторые "правила".

Размораживайте еду только в глубоких тарелках, чтобы не испачкать поддон микроволновки.

Накрывайте тарелки специальным колпаком, пищевой плёнкой или пергаментной бумагой при разогреве, чтобы ничего не разбрызгалось.

Не нагревайте в микроволновке продукты, которые могут взорваться. Не жарьте в ней яичницу и не варите сосиски.

После использования СВЧ-печи обязательно протирайте стенки микроволновки бумажной салфеткой.

Оставляйте дверцу открытой на пару минут после нагревания, чтобы выветрился запах и оставшаяся влага.

Используйте СВЧ-печь исключительно по назначению, чтобы она дольше была чистой.

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