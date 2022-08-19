Как убрать затяжку на одежде: простой лайфхак, который должна знать каждая хозяйка

Спрятать выбившуюся нитку на любимой одежде можно буквально за одну минуту – и следа не останется.

Как часто бывает: надели нарядное платье или любимую рубашку, а на одежде вдруг невесть откуда появилась зацепка, которая испортила не только внешний вид, но и настроение. Не спешите паниковать и расстраиваться!

"Телеграф" поделится с вами простейшим лайфхаком, как убрать затяжку на одежде очень быстро и совершенно незаметно. Этот метод работает как для обычной ткани, так и для трикотажа, и даже для тонких синтетических колготок.

Как просто убрать затяжку на одежде

Возьмите иголку и заправьте в нее тонкую нитку любого цвета. Имейте в виду, чем изящнее ткань, на которой образовалась зацепка, тем тоньше должна быть игла и нить – тогда вообще не останется следов. С изнаночной стороны одежды воткните иглу в ткань точно в место затяжки. Обратите внимание, что вводить иглу нужно не острием, а ушком. Не вытаскивайте полностью иглу из ткани, а оставьте в ней примерно наполовину. Далее с лицевой стороны немного протяните нитку из ушка иглы так, чтобы у вас получилась небольшая петелька. В эту петлю вставьте нитку, которая торчит из затяжки. Полностью захватите петлей затяжку и аккуратно потяните иглу назад, на изнаночную сторону. Таким образом, вы петлей вытащите затяжку на изнанку одежды, и на ней даже не останется следа.

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