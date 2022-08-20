Как отмыть скотч от стекла, чтобы не оставалось следов: проверенные способы

Все эти способы помогут вам быстро и эффективно справиться с проблемой "прикипевших" наклеек и скотча.

При покупке новой мебели или посуды на ней часто приклеены ценники, логотипы, этикетки или что-то может быть примотано скотчем. Каким-то волшебным образом, но эти наклейки совсем не отдираются, а при попытках это сделать оставляют после себя липкий слой, который после превращается в пылесборник.

Также из-за того, что многие города подвергались обстрелам со стороны российских оккупантов, чтобы защититься от осколков от разбитых окон, многие украинцы заклеивали их скотчем. А теперь, когда ситуация в этих городах стала спокойнее, этот скотч нужно как-то убирать.

В этой статье "Телеграф" делится эффективными способами, которые справятся даже со старым липким следом.

Что делать если скотч не отклеивается

Первое что, нужно сделать после длительного пребывания на поверхности скотча, это воспользоваться методом "клин клином", то есть использовать скотч.

Наклейте поверх старого скотча новый, хорошо прижмите его, оставив небольшой участок, за который будет удобно потянуть. Подождите 5−7 минут, а затем резким движением отклейте скотч. Старый должен отойти вместе со свеженаклеенным.

Если этот метод не помог, то есть как минимум еще восемь способов, с которыми вы сможете ознакомиться далее. Отметим, что большинство из средств, которые используются в этих методах, есть на каждой кухне.

Как отмыть скотч от стекла с помощью специальных средств

Иногда достаточно промыть окна просто тряпкой или мягкой губкой и водой, хорошо оттирая те места, где был клей. А чтобы облегчить себе работу, можно добавить бытовую химию — средства для мойки окон и стекол.

Также можно приобрести специальное средство от скотча, которое продается в магазинах бытовой химии.

Специальные растворители можно найти во многих магазинах химии

Как отмыть следы скотча или наклеек с помощью соды

Место с клеем натираем обычной содой и оставьте на 2-3 минуты, а затем аккуратно у брать ее влажной тряпкой. Этот метод рабочий, однако, чтобы оттереть грязь, нужно будет потрудиться.

Отметим, что наносить соду лучше влажной, разведенной с водой до кашицеобразного состояния, чтобы не поцарапать стекло.

Сода - эффективное средство для очистки окна от клея

Как убрать следы скотча со стекла нашатырным спиртом

Эффективно отмывает следы на пластиковых окнах нашатырный спирт. Им можно мыть даже пластиковые рамы. Отметим, что перед началом работы нужно надеть перчатки и открыть окно на проветривание.

Как отмыть следы скотча или наклеек с помощью фена

Берем фен, нагреваем горячим потоком воздуха скотч или наклейку. Далее подцепляем ее ножом и убираем настолько, насколько получится. Остатки протираем салфеткой, смоченной водкой. Затем протираем поверхность насухо.

Под воздействием горячего воздуха скотч легко отодрать с окна

Как отмыть следы скотча или наклеек с помощью растительного масла

Если вы ищете чем убрать скотч с пластиковых окон без повреждений, то этот вариант самый лучший, и, более того, он этот способ подходит для всех стеклянных изделий. Из минусов только то, что придется потратить довольно много времени и приложить усилия.

Возьмите растительное масло и пропитайте им бумажную салфетку, и положите на место с наклейкой или скотчем, и оставьте на ночь. После смойте это все горячей водой с помощью хозяйственного мыла.

Растительным маслом можно очистить любую стеклянную поверхность

Как отмыть скотч от стекла водкой

Снять даже очень въевшийся в поверхность скотч поможет водка, водочный раствор или другое спиртосодержащее средство. Однако с такими средствами также стоит быть осторожнее.

Как отмыть скотч от стекла ацетоном

Поможет снять остатки скотча практически с любой поверхности ацетон или похожие средства: бензин, растворители, уайт-спирит. Также подойдет и жидкость для снятия лака. Помните, что если вы используете одно из этих средств, главное чтобы жидкость не попала на пластиковый профиль.

Напомним, что эти средства имеют достаточно резкий запах, поэтому прежде чем их использовать, следует открыть окна. А чтобы на окнах не остался едкий запах, тщательно промойте их водой после.

Раствором из ацетона легко убрать следы клея от скотча

Как отмыть скотч от стекла зубной пастой

Еще одно средство, чем можно отмыть скотч от окна, которое точно есть у каждого дома, — зубная паста. Ее следует нанести на 10-15 минут, а затем смыть обычной или мыльной водой.

Средство хорошо тем, что помогает не только удалить клеевой слой, но и небольшие остатки скотча, а поверхность при этом остается неповрежденной.

Чем нельзя отмывать скотч

Помимо всего вышесказанного, важно использовать только не материалы, которые не навредят самим окнам. К примеру категорически нельзя пользоваться:

абразивными порошками и металлическими щетками, потому что на стекле останутся царапины;

едкими кислотными или щелочными средствами;

следы от клея на матовом стекле лучше не чистить ацетоном и другими растворителями.

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