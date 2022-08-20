Почему в крупах появляются жучки и как с ними бороться: советы опытных домохозяек

Употреблять порченый жучками продукт категорически не рекомендуется.

Запасливость некоторых хозяек иногда может обернуться против них, ведь в крупах, которыми стоит запасаться на зиму, могут заводиться жучки. Наверняка каждая хозяйка хоть раз, но сталкивалась с такой неприятной ситуацией. Что же делать, если в гречке или рисе завелись незваные "гости", и как от них избавиться?

Как сообщает belnovosti, причин появления жучков в крупе есть несколько. Многие из причин указывают на недобросовестных поставщиков, однако есть случаи, когда "сама виновата".

Почему в крупе заводятся жучки

Пренебрежение санитарными нормами,

Нарушение товарного соседства,

Негерметичная упаковка,

Истекший срок годности,

Неправильное хранение — в сыром месте,

Неправильно подобранная тара для хранения.

Как избавиться от жучков в крупе

Во-первых, для хранения круп лучше выбирать стеклянные банки или пластиковые емкости, крышка в которых плотно закрывается. Правильный выбор тары для хранения — это первый шаг для избежания подобных проблем. Второе — от просрочки нужно безжалостно избавляться, ведь такие продукты — это лакомый кусочек для различных насекомых. Третье — если жучки уже появились, от зараженной крупы нужно сразу же избавляться, а тару, в которой они хранились, и полки в кухонном шкафу, необходимо тщательно вымыть с содой. Четвертое — пшено, перловку и другие крупы при желании можно сохранить. Для этого их нужно обработать их при помощи температуры. Просейте крупы через мелкое сито, и отправьте либо на сутки в морозилку, либо на 10-15 минут в духовку при температуре 100-120 градусов.

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