Вот почему вы должны добавить глицерин в стиральную машину: лайфхак от хитрых хозяек

Преимущества глицерина можно использовать во время стирки

Глицерин — это то универсальное средство, которое можно использовать для различных задач. Он ценится в косметической промышленности, а также в домашнем хозяйстве, в том числе во время стирки. Оказывается, глицерином можно заменить традиционный кондиционер для белья.

Каждый, кто пользуется стиральной машиной, мечтает о том, чтобы вытянутое из нее белье было мягким и гладким. Именно в этом случае и поможет глицерин, который способен смягчить белье, пишет bb.

Вместо кондиционера для белья просто налейте в контейнер глицерин. Двух столовых ложек будет вполне достаточно.

Как действует глицерин, залитый в стиральную машину

Глицерин смягчает воду и ткани, что облегчает избавление от загрязнений на материале. Вещь после стирки становится мягкой и нежной. Глицерин также облегчает глажку одежды и уменьшает неприятное статическое электричество.

Напомним, что убрать запах в стиральной машинке можно и с помощью пены для бритья, а также копеечного аптечного антисептика — хлоргексидина.