Это копеечное средство уберет налет в унитазе всего за несколько минут: простая хитрость

Из-за жесткой воды унитаз теряет свой ухоженный внешний вид

Иногда дорогие моющие средства не всегда могут справиться с накопившемся налетом в унитазе. Он возникает из-за достаточно жесткой воды, и даже не очищается при регулярной уборке.

В этом случае следует воспользоваться бюджетным способом, благодаря которому унитаз отмоется буквально за несколько минут, пишет belnovosti.

Как отчистить унитаз от налета

Всего потребуется белизна в таблетках (берем одну штуку и измельчаем), маленькая ложка любого моющего средства и пара ложек воды.

Добавляем до измельченной таблетки белизны моющее и воду. Доводим смесь до состояния однородной массы и распределяем по поверхности сантехники. Если есть въевшиеся пятна, то обрабатываем их с помощью губки или ершика. Ждем несколько минут. Затем нажимаем на слив и оцениваем результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.