Это копеечное средство уберет налет в унитазе всего за несколько минут: простая хитрость
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Из-за жесткой воды унитаз теряет свой ухоженный внешний вид
Иногда дорогие моющие средства не всегда могут справиться с накопившемся налетом в унитазе. Он возникает из-за достаточно жесткой воды, и даже не очищается при регулярной уборке.
В этом случае следует воспользоваться бюджетным способом, благодаря которому унитаз отмоется буквально за несколько минут, пишет belnovosti.
Как отчистить унитаз от налета
Всего потребуется белизна в таблетках (берем одну штуку и измельчаем), маленькая ложка любого моющего средства и пара ложек воды.
Добавляем до измельченной таблетки белизны моющее и воду. Доводим смесь до состояния однородной массы и распределяем по поверхности сантехники. Если есть въевшиеся пятна, то обрабатываем их с помощью губки или ершика. Ждем несколько минут. Затем нажимаем на слив и оцениваем результат.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.