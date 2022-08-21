Как помыть окна без разводов: лучшие советы
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Чтобы стекла радовали чистотой и прозрачностью, необязательно применять суровую химию, есть множество подручных средств.
Разводы на стекле – главная задача, которая часто появляется после мытья окон. А особенно тогда, когда приходится снимать со стекла скотч. Ведь окна не зря считаются глазами дома. Если они чистые и прозрачные, то в доме и на душе будет светлее и радостнее.
Как помыть окна без разводов: полезные советы и способы
Идеально помыть окна без разводов на самом деле можно. Есть несколько хитростей и разных способов, как избавиться от пятен на стеклах.
Как мыть рамы, чтобы окна были чистыми
Прежде чем начинать непосредственно мытье стекол, для начала хорошенько вычистите саму раму. Дело в том, что грязь в уголках и щелях способствует быстрому появлению разводов на окне. Стыки створок рам удобно очищать от пыли и грязи с помощью зубочисток и ватных палочек.
Как помыть окна с помощью уксуса
Для этого вам понадобится:
- 2 ст. ложки 9%-го столового уксуса;
- 1 л чистой воды.
Полученным раствором протрите грязные стекла, а затем еще раз протрите их чистой тряпкой.
Как помыть окна без разводов нашатырем
Обычный нашатырный спирт – также отличное средство для уборки и мытья окон. Он убирает все разводы и пятна на стеклах.
Сделайте раствор в пропорции:
- 15 мг нашатырного спирта;
- 1 л воды.
Смочите чистую тряпку в растворе и протрите грязные окна.
Как помыть окна без разводов с помощью крахмала
Вам понадобится:
- 1 ст. ложка крахмала;
- 1 л воды.
Разведите крахмал водой, смочите тряпку и ототрите стекла. Затем чистой тряпкой сотрите остатки крахмального порошка, и протрите окна насухо.
Помыть окна без разводов поможет нашатырь с крахмалом
Нашатырный спирт в сочетании с картофельным крахмалом также помогает бороться с разводами на стекле. Чтобы помыть окна, вам понадобится:
- 50 мл аптечного нашатырного спирта;
- 50 мл столового уксуса;
- 2 л воды;
- 15 мг картофельного крахмала.
Смешайте все ингредиенты до растворения и протрите окна салфеткой, смоченной этим раствором.
Мыло убирает грязь и разводы на стекле
- Возьмите кусочек мыла и натрите его на терке.
- Разведите мыло теплой водой и перемешайте до полного растворения.
- Намочите тряпку мыльным раствором и помойте окна.
- Прополосните тряпку в чистой воде и протрите стекла.
- Затем протрите окна насухо.
Как сделать окна без разводов с помощью мела
Меловой раствор – также хорошее средство для мытья окон. Он без проблем убирает грязь, разводы и пятна. Для его приготовления вам нужно:
- 3 ст. ложки порошка мела;
- 1 стакан теплой воды.
Влейте воду в мел и перемешайте. Нанесите тряпкой средство на стекло. Оставьте на некоторое время, а затем сотрите сухой салфеткой.
Средство для мытья посуды помоет стекла без разводов
Устойчивая грязь и жирные разводы отлично уходят со стекла после обработки средством для мытья посуды. Наберите немного жидкости или геля на мочалку и помойте стекла, как обычную посуду. Затем возьмите сухую чистую салфетку и протрите окна.
Как бороться с разводами на окнах с помощью глицерина
В холодное время года хорошо обрабатывать окна смесью глицерина со спиртом. Для этого нужно соблюдать пропорцию 1 к 10. Это средство помешает конденсату осаждаться на стекле и дольше сохранит ваши окна чистыми.
Как мыть окна без разводов поваренной солью
Обычная соль помогает бороться с разводами на окнах. Кроме того, слабый раствор поваренной соли спасает окна от обледенения зимой, когда погода снежная и холодная. Однако имейте в виду, что соль притягивает и задерживает в себе влагу.
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