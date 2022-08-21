Как помыть окна без разводов: лучшие советы

Чтобы стекла радовали чистотой и прозрачностью, необязательно применять суровую химию, есть множество подручных средств.

Разводы на стекле – главная задача, которая часто появляется после мытья окон. А особенно тогда, когда приходится снимать со стекла скотч. Ведь окна не зря считаются глазами дома. Если они чистые и прозрачные, то в доме и на душе будет светлее и радостнее.

Как помыть окна без разводов: полезные советы и способы

Идеально помыть окна без разводов на самом деле можно. Есть несколько хитростей и разных способов, как избавиться от пятен на стеклах.

Как мыть рамы, чтобы окна были чистыми

Прежде чем начинать непосредственно мытье стекол, для начала хорошенько вычистите саму раму. Дело в том, что грязь в уголках и щелях способствует быстрому появлению разводов на окне. Стыки створок рам удобно очищать от пыли и грязи с помощью зубочисток и ватных палочек.

Как помыть окна с помощью уксуса

Для этого вам понадобится:

2 ст. ложки 9%-го столового уксуса;

1 л чистой воды.

Полученным раствором протрите грязные стекла, а затем еще раз протрите их чистой тряпкой.

Уксус хорошо справляется с грязью и очищает окна.

Как помыть окна без разводов нашатырем

Обычный нашатырный спирт – также отличное средство для уборки и мытья окон. Он убирает все разводы и пятна на стеклах.

Сделайте раствор в пропорции:

15 мг нашатырного спирта;

1 л воды.

Смочите чистую тряпку в растворе и протрите грязные окна.

Работайте в резиновых перчатках, чтобы поберечь руки от раздражения.

Как помыть окна без разводов с помощью крахмала

Вам понадобится:

1 ст. ложка крахмала;

1 л воды.

Разведите крахмал водой, смочите тряпку и ототрите стекла. Затем чистой тряпкой сотрите остатки крахмального порошка, и протрите окна насухо.

Чтобы отмыть окна без разводов, воспользуйтесь картофельным крахмалом.

Помыть окна без разводов поможет нашатырь с крахмалом

Нашатырный спирт в сочетании с картофельным крахмалом также помогает бороться с разводами на стекле. Чтобы помыть окна, вам понадобится:

50 мл аптечного нашатырного спирта;

50 мл столового уксуса;

2 л воды;

15 мг картофельного крахмала.

Смешайте все ингредиенты до растворения и протрите окна салфеткой, смоченной этим раствором.

Читайте также: Категория Lifestyle Как отмыть скотч от стекла, чтобы не оставалось следов: проверенные способы Все эти способы помогут вам быстро и эффективно справиться с проблемой "прикипевших" наклеек и скотча.

Мыло убирает грязь и разводы на стекле

Возьмите кусочек мыла и натрите его на терке. Разведите мыло теплой водой и перемешайте до полного растворения. Намочите тряпку мыльным раствором и помойте окна. Прополосните тряпку в чистой воде и протрите стекла. Затем протрите окна насухо.

Мыльный раствор используется и для чистки рам, и для мытья стекол.

Как сделать окна без разводов с помощью мела

Меловой раствор – также хорошее средство для мытья окон. Он без проблем убирает грязь, разводы и пятна. Для его приготовления вам нужно:

3 ст. ложки порошка мела;

1 стакан теплой воды.

Влейте воду в мел и перемешайте. Нанесите тряпкой средство на стекло. Оставьте на некоторое время, а затем сотрите сухой салфеткой.

Средство для мытья посуды помоет стекла без разводов

Устойчивая грязь и жирные разводы отлично уходят со стекла после обработки средством для мытья посуды. Наберите немного жидкости или геля на мочалку и помойте стекла, как обычную посуду. Затем возьмите сухую чистую салфетку и протрите окна.

Как бороться с разводами на окнах с помощью глицерина

В холодное время года хорошо обрабатывать окна смесью глицерина со спиртом. Для этого нужно соблюдать пропорцию 1 к 10. Это средство помешает конденсату осаждаться на стекле и дольше сохранит ваши окна чистыми.

Как мыть окна без разводов поваренной солью

Обычная соль помогает бороться с разводами на окнах. Кроме того, слабый раствор поваренной соли спасает окна от обледенения зимой, когда погода снежная и холодная. Однако имейте в виду, что соль притягивает и задерживает в себе влагу.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без химии, не используя ни грамма мающего средства. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.