Как отбелить эмалированную кастрюлю изнутри: простое и недорогое средство

Терпение и этот "народный" метод помогут восстановить вашу кастрюлю.

Нагар, который возникает на кастрюле в процессе приготовления еды — это проблема, с которой сталкивается каждая домохозяйка. В результате посуда становится неопрятной, и выглядит так, как будто ей уже лет 100. Однако с этой проблемой очень легко справиться.

Поскольку использовать агрессивные методы для эмалированной посуды нельзя, чтобы не повредить поверхность, важно выбирать более щадящее средство. Как его приготовить, пишет belnovosti. Это простое и недорогое средство позволит быстро привести ваши кастрюли в порядок, и вернет им первоначальный вид.

Как отмыть эмалированную кастрюлю

Заполните кастрюлю водой из-под крана и поставьте ее на плиту. И пока вода не нагрелась, добавьте в жидкость пару ложек отбеливателя. Лучше всего выбирать порошкообразное средство. Также можно использовать и белизну (количество тоже).

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Дождитесь кипения и засеките ровно две минуты. Отметим, что от плиты лучше не отходить в это время, чтобы жидкость не убежала. Идеально, если вы будете помешивать средство до его закипания.

Слейте жидкость, хорошенько сполосните кастрюлю под горячей водой и наслаждайтесь чистой и красивой посудой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать нагар с утюга. Это можно сделать в домашних условиях с помощью всего одного ингредиента.