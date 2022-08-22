Как избавиться от муравьев в доме: эффективные способы для борьбы с насекомыми

Благодаря этим средствам, борьба с муравьями станет намного проще, а насекомые напрочь забудут дорогу в ваш дом.

Муравьи – это вечная беда кухонь и частных домов, однако это еще не значит, что если вы живете в многоквартирном доме, вам эта проблема не грозит. Увы, но атакам муравьев подвержены практически все дома. Согласитесь, не очень хочется делить свою квартиру с этими насекомыми

Отметим, что основной причиной появления муравьев в помещении — это несоблюдение чистоты в доме, однако бывает и такое, что они могут мигрировать от соседей или же "приехать" с улицы на вашей одежде или на животных, если такие у вас есть.

В этом материале "Телеграф" расскажет о самых распространенных причинах появления этих насекомых, а также мы собрали для вас простые, но очень эффективные способы и средства, которые помогут вам очистить свой дом от муравьев и, более того, предотвратить их появление.

Почему в доме заводятся муравьи

В основном муравьи появляются на кухне, ведь именно там всегда много еды, которая и привлекает этих насекомых в дом. Так как муравьи ищут источники еды, они и приходят на кухню, поэтому первая причина появления муравьев — это наличие остатков пищи, например, в щелях пола, возле отверстий, через которые муравьи могут проникнуть в дом снаружи, пишет respect.kharkov.ua.

Вторая причина — это насекомые могут просто "прийти" к вам гости от ваших соседей. Однако все равно, все сводится к первой причине, ведь муравьи "бегут" именно грязь, то есть они не придут к вам, если у вас чисто. Так что, в частности, остерегайтесь пролитых сладких напитков или липких конфет, оставленных под комодом или в проемах гарнитура кухни.

Чтобы избежать появления муравьев, важно соблюдать на кухне базовую чистоту.

Также одной из причин, что муравьи появились в доме, может быть то, что одного из представителей этого вида вы сами принесли из улицы на своей одежде, или же это сделали ваши животные. В таком случае, нужно быстро избавляться от насекомых, чтобы этот один не привел своих "друзей".

Как избавиться от муравьев народными средствами

Чем раньше вы начнете принимать меры, тем больше шансов, что насекомых удастся истребить до того, как они создадут в вашей квартире колонию, пишет "Лайфхакер". А в этом случае избавиться от муравьёв будет намного сложнее.

Как избавиться от муравьёв, если они только появились

По возможности уничтожьте разведчиков путем внешнего механического воздействия — проще говоря, просто раздавите их.

Протрите возможные пути их "путешествия" по вашей квартире раствором уксуса или мыла (литр воды смешайте со столовой ложкой жидкого мыла и парой капель цитрусового эфирного масла).

Нарисуйте барьеры. На муравьиных путях прочертите непрерывную линию сантиметровой ширины с помощью растолченных таблеток активированного угля, мела, черного перца или куркумы.

Загерметизируйтесь, то есть перекройте муравьям все входы и выходы. Для этого проверьте вентиляцию, плинтуса и все щели и залейте их силиконовым герметиком. В качестве временной меры может сойти и скотч.

Как избавиться от муравьёв, если они уже обжились в вашей квартире

С помощью борной кислоты

Что-нибудь сладкое смешайте с несколькими каплями борной кислоты, добавив немного воды, и оставьте такую смесь в разных местах кухни. Рабочие муравьи понесут отравленную пищу в муравейник, и кислота разрушит пищеварительную систему насекомых изнутри.

Как альтернативу можно использовать и вариант со сладостями — вареный яичный желток. Принцип его действия такой же.

Уксус или нашатырный спирт

Смажьте все поверхности на кухне или в ванной, где обычно бегают муравьи, нашатырем или уксусом. Благодаря этим веществам муравьи потеряют ориентиры и не смогут опознать свои же ферменты.

Вы можете использовать как чистые растворы или же развести их водой, а затем из пульверизатора обработать гнездо и предметы в доме. Более того, этим раствором нужно регулярно протирать рабочие поверхности, чтоб предупредить дальнейшее проникновение насекомых.

Пищевая сода

Этот белый порошок, попадая в организм муравьев, вступает в реакцию с кислотой и насекомое умирает. Смешайте соду с чем-то сладким и добавьте немного воды. Полученную приманку оставьте в труднодоступных местах дома.

Ароматерапия

Поскольку муравьи общаются с помощью феромонов и особых запахов. Они нужны насекомым, чтобы помечать вкусную еду, а указывать на вредную. Также таким образом они посылают различные сигналы: к примеру опасности или размножаться. Поэтому одним из самых лучших способов является перебить их запахи на те ароматы, которые им не нравятся. Итого, муравьи не любят запахи:

мяты (пучки свежей или сухой можно развесить по дому),

чеснока (натрите зубчиком плинтуса и вентиляционную решётку),

камфоры,

ромашки (купите сухие цветки в аптеке и рассыпьте по периметру жилища),

лаврового листа (положите пару листиков в ящики с запасами крупы),

ароматических масел гвоздики, лаванды, лимона и апельсина,

если вы нашли, где находится муравейник или муравейники, то можно "побеспокоить" муравьев, влив к ним раствор из нескольких кусочков апельсиновой кожуры и около 120 мл теплой воды. Как плюс, в доме появится приятный цитрусовый запах.

Если проводить сеансы ароматерапии регулярно, других мер может и не потребоваться.

Ловушки

Такую приманку можно приобрести как готовую в специальных магазинах, или же сделать ее самостоятельно. Подобные приманки нужно расставить в помещении, где находятся колония муравьев, и по местам их вероятного следования.

Способ "приготовления" подобных ловушек довольно простой. Важно, чтобы в центре находилась ароматная приманка, которая и будет привлекать муравьев, а ее края нужно обработать таким образом, чтобы насекомые не смогли выбраться из нее наружу. Например:

Двусторонним скотчем обклейте картонку или лист бумаги по периметру, а в середину положите сладость, которую можно смешать с ядами из способов, написанных выше.

В стакане воды растворите пару ложек варенья. Насекомые не смогут выплыть с посудины.

Края глубокой миски смажьте вазелином, а внутрь покрошите печенье.

Отметим, что в таком способе есть небольшой минус, ведь подобные ловушки уничтожают лишь рабочих муравьёв, которые ищут еду для колонии, а матка и остальные насекомые будут продолжать жить и производить на свет новых вредителей.

Химическая атака

Рынок инсектицидов полон всевозможными средствами: это специальные мелки и ловушки, а также это может быть гель, паста или спрей. Выбор достаточно большой, так что вы сможете выбрать любое средство.

Не забывайте, что использовать его нужно строго по инструкции, и помните о мерах предосторожности: надевайте защитные перчатки и берегите от яда детей и животных.

ВАЖНО! Всегда очищайте с помощью моющих средств любые поверхности после того, как удалите с них муравьев, чтобы в квартире не оставался их запах, по которому могут проследовать и другие насекомые.

Как предотвратить появление муравьев в доме

Чтобы подобных проблем больше не было, лучше всего, особенно если вы живете в частном доме или при обнаружении хотя бы одной особи, провести профилактику. Чаще всего — это намного эффективнее, чем само "лечение", пишет cleanipedia.

Советы, как предотвратить появление муравьев в доме

Первое, что нужно сделать — это навести абсолютную чистоту на кухне, и следить за тем, чтобы мусор нигде не валялся, а также избегать грязи в зазорах в полу и между мебелью. Также, в профилактических целях можно использовать специальные ловушки для муравьев.

Помимо этого, соблюдая эти простые советы, то в дальнейшем вам и не придется избавляться от муравьев:

Упаковывайте любую еду и продукты, которую не убираете в холодильник.

Мойте посуду ежедневно, а лучше после каждого употребления пищи.

Выносите мусор каждый день.

Протирайте лишнюю воду с рабочих поверхностей.

Регулярно подметайте или пылесосьте полы, особенно в кухне и под обеденным столом.

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