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Как избавиться от пищевой моли: секрет, благодаря которому она даже не появится на вашей кухне

Автор
Ольга Княжевич
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Пищевая моль способна уничтожить все запасы продуктов
Пищевая моль способна уничтожить все запасы продуктов

Решить проблему мотыльков можно простейшей профилактикой.

Даже те, кому нравятся бабочки, вряд ли придут в восторг, заметив у себя в доме порхающих крылатых гостей. Любование ими закончится ровно там, где обнаружится заражение личинками и уничтожение запасов продуктов. Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от платяной моли. Для этого есть простой и действенный совет.

Но моль любит лакомиться не только шерстяными свитерами и шарфиками в нашем гардеробе. Ее ближайшая родственница не прочь отведать пищу, которую едим мы – различные крупы, муку, семена, орехи и прочие, в основном, сухие и сыпучие продукты. Это происходит даже в самых чистых и аккуратных домах. Но есть простейший способ решить проблему пищевой моли.

Как не допустить появление моли на кухне: лайфхак

Борьба с молью – трудоемкая и кропотливая работа, которая отнимает много времени и сил и при этом не всегда дает должный результат. Даже выбросив все продукты, зараженные молью, вы не сможете полностью убрать ее, ведь эти насекомые прекрасно живут в мебели, щелях, на потолке и других укромных уголках.

Многие из нас делают запасы – хотя бы минимальные. И никто не застрахован от покупки продуктов, зараженных личинками моли. Так что во многих случаях моль не залазит в крупы и сыпучие в доме, а уже изначально в них содержится в виде яиц, невидимых глазу. Реже – в виде мелких червячков.

Моль, равно как ее личинки и яйца, не выдерживает серьезной воздействия температурой и погибает. Даже если на первый взгляд купленные продукты кажутся чистыми, их полезно обезопасить, произведя элементарную профилактическую обработку на выбор:

  • поместите продукт в морозильную камеру на 3-4 дня;
  • высыпьте сыпучий продукт на противень и прокалите в духовке при температуре 60 градусов 40-60 минут.

Кстати, ту же процедуру проводят и с явно зараженными продуктами, предварительно перебрав и просеяв их.

Когда продукты обеззаражены, их следует пересыпать на хранение в тару, которая герметично закрывается. Подойдут стеклянные банки, толстостенные пластиковые или металлические контейнеры с плотно прилегающими крышками. А вот фабричные целлофановые пакеты, картон, бумага и фольга – плохое препятствие для голодной моли.

Ранее "Телеграф" делился эффективными советами, как защитить виноград от ос. А еще узнайте, как отпугнуть мух с помощью самодельной ловушки.

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#Продукты #моль