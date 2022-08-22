Как избавиться от неприятного запаха обуви всего за полчаса: элементарный лайфхак
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Этот простой ароматизатор сработает только на чистой и незаношенной обуви.
Высокая температура за окном, интенсивные физические тренировки или просто продолжительная прогулка способствуют тому, что обувь начинает источать не слишком приятный, а иногда и зловонный запах. Справиться с ним сложно, но можно.
Для этого можно обувь постирать, применить специальные химикаты или вложить на ночь в каждый кроссовок поглотители запахов в виде активированного угля, чайных пакетиков или мешочков с содой. Но есть еще один простейший способ избавиться от неприятного запаха, которым поделится с вами "Телеграф".
Особенно полезным этот совет будет в том случае, если привести в порядок любимую обувь нужно как можно быстрее. А времени на серьезные и длительные гигиенические процедуры попросту нет. Уже через полчаса вы можете надевать кроссовки или туфли и отправляться дальше по делам.
Однако имейте в виду, что этот лайфхак сработает только в том случае, если и ноги, и обувь заведомо чистые. А специфический запах спровоцировал не совсем качественный материал. Иначе вы получите обратный эффект, и вместо аромата усугубится вонь.
Как быстро убрать неприятный запах из обуви: лайфхак
В борьбе с нежелательным ароматом вам поможет принцип "клин клином вышибают". А именно, с помощью ароматизатора, которым может стать любое вещество на выбор:
- ароматное масло, нанесенное в небольшом количестве на чистые стельки;
- свежие цитрусовые корочки апельсина, лимона или мандарина, оставленные внутри обуви на полчаса;
- лавровый лист также отлично перебивает любой запах;
- целая или молотая корица – известный ароматизатор;
- кофейные зерна или мешочек с молотым кофе вытягивает неприятный запах, придавая обуви свой характерный аромат;
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