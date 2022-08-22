Вы могли не знать: почему кухонные губки разного цвета, и как правильно их использовать

У каждого цвета губок для мытья посуды на самом деле свое предназначение.

На кухне много работы – от приготовления обеда до мытья раковины и решеток, а также более глобальной уборки. Во многом хозяйкам помогают подручные средства. Но о некоторых полезных свойствах мы даже не догадываемся.

К примеру, знаете ли вы, почему губки для мытья посуды имеют разные цвета? Ведь это нужно не только для красоты или маркетингового хода, чтобы их яркость привлекала внимание покупателей.

Обычно хозяйки используют разные цвета мочалок для разных целей: к примеру, мытья посуды после сырого мяса и рыбы, жирных кастрюль или овощей и корнеплодов.

Читайте также: Категория Lifestyle Как быстро очистить разные овощи в домашних условиях: проще не бывает Чтобы приготовление обеда не стало монотонным и скучным, узнайте, как облегчить себе работу на кухне.

На самом деле у этих мочалок с разными цветами есть еще одна немаловажная функция – они имеют разную жесткость.

Губка для мытья посуды состоит из двух частей – толстого мягкого поролона, который хорошо мылится и создает пену, а также тонкого жесткого слоя скотч-брайтона, необходимого для более сильных загрязнений. Вот как раз этот слой нас и интересует.

Как различить губки для мытья посуды по цветам

Зеленый скотч-брайтон – является наиболее жестким и может очистить с посуды пригоревшую и засохшую еду. Но с ним нужно проявить осторожность, чтобы не повредить эмаль или стекло.

Коричневый или красный цвет – более мягкий, но он все равно имеет абразивный материал, который легко снимает с посуды не слишком сильные загрязнения.

Желтый цвет – имеют самые деликатные и нежные мочалки. Таким материалом можно мыть стеклянную, хрустальную, фарфоровую посуду со слабым загрязнением.

Ранее "Телеграф" делился хитростью, как удалить пятна от фруктов и ягод без следа. А еще узнайте полезные советы хозяйкам, как чистить решетку вытяжки разными способами.