Зачем ставить чашку с рисом в шкаф: лайфхак от ушлых домохозяек

В шкафах у опытных хозяек всегда стоит стакан с рисом, особенно осенью.

Очень часто, особенно осенью и весной, многие домохозяйки сталкиваются с такой проблемой, как с сыростью в доме. Особенно негативно она сказывается в шкафах с вещами, где появляется неприятный запах, которым пропитываются все вещи. Что же делать, чтобы избавиться от этой проблемы?

Оказывается, решение очень простое, а средство, которое поможет убрать неприятный запах в шкафу находится на каждой кухне. Как уверяют опытные хозяйки, чашка с рисом, поставленная в шкаф, избавляет от специфического аромата, пишет prostoway.

Сырой рис – это отличный сорбент, который хорошо впитывает в себя влагу и разные запахи. А что самое главное, крупа не выпускает их дальше, что значит, то неприятные ароматы будут локализоваться только в чашке с рисом.

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Также стоит отметить, что если капнуть немного эфирного масла в рис, то в шкафу также будет приятно пахнуть. Более того, запах лаванды защитит ваши вещи от моли, а свежести придаст мята, лимон или чайное дерево.

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