Зачем засыпать ложку стирального порошка в пылесос: хитрость, которая сэкономит деньги и время

Вы тоже удивитесь, когда узнаете

Если вы не знали, как еще использовать стиральный порошок в быте, то вот вам один простой лайфхак с пылесосом.

Как оказалось, эта небольшая хитрость поможет поддерживать свежесть и чистоту не только в доме, но и в самых пылесборниках и фильтрах, ведь грязь и частицы пыли со временем скапливаются именно во внутренних отсеках агрегата, шлангах, трубках, двигателе. Проблема состоит в том, что вычистить эти элементы очень сложно.

Со стиральным порошком удастся сэкономить время на уборке и деньги на освежителях воздуха.

Пылесос со стиральным порошком

Постарайтесь всякий раз добавлять в пылесборник 1-3 ч. л. сухого стирального порошка. Вместо стирального порошка можно положить в пылесборник 1-2 ватных диска, пропитанных эфирным маслом или духами.

Ранее "Телеграф" писал, чем заменить стиральный порошок. Получается не только дешево, но и экологично.