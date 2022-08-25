Используя этот способ вам больше не придется выбрасывать испортившиеся продукты

И еда сохранится, и семейный бюджет сэкономится

Если вам не хочется выбрасывать еду, у которой подходит срок хранения, ей следует просто продлить "жизнь". Тем более, это актуально на фоне удорожания продуктов питания из-за войны. Сейчас люди пытаются запастись самым необходимым, чтобы пережить зиму.

Чтобы продукты сохранялись дольше, а семейный бюджет экономился, продукты можно просто заморозить. Об этом пишет cpykami. Это можно провернуть как с твердой едой, так и жидкой.

Например, хорошо замораживается молоко, бульон, кетчуп, соус, сок. Прекрасно переносит замораживание натертая морковка с луком, зелень, многие овощи с грядки.

Также заморозить можно и хлеб, и многие другие, уже готовые продукты: например, кашу (только рис не рекомендуется), котлеты (сырые и уже приготовленные), блины, оладьи, зажарку для супа и борща и даже жареную или соленую рыбу (предварительно полить маслом).

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.