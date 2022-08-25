Независимые выбирают свое: подборка украинских брендов украшений и натуральной косметики

Быть независимыми – это возможность выбирать свое. Даже во время войны локальные бренды создают новые коллекции и выпускают классные продукты, демонстрируя несокрушимость и смелость украинцев по всему миру. Сегодня в фокусе нашего внимания украшения и натуральная косметика. На какие бренды следует обратить внимание? Что купить для себя и в подарок?

Вместе с платформой Всі. Свої мы сделали подборку для всех ценителей украшений и натуральной косметики.

Украшение

Siayvo

Простота и сияние, серебро и золото – так характеризуют Siayvo на странице бренда. Здесь можно найти минималистические серьги, кольца и подвески. Геометрические формы, жемчуг и камни, гравировка помогают добавить этой простоте оригинальности, чтобы не потеряться среди десятков других брендов. А еще у бренда есть патриотическая коллекция, которую сегодня точно захочется подарить самому близкому человеку: кулон с гербом, кольцо с желто-голубым сердцем с эмалью, кольцо с картой Украины и другие.

rar jewelry

Если минимализм – не ваша история, тогда точно нужно обратить внимание на бренд rar jewelry. Он выпускает ювелирные украшения из серебра и золота и натуральных камней: активные, оригинальные и непредсказуемые, как сама природа. Аметист, турмалин, аквамарин, цитрин, сапфир, хризопраз и другие камни здесь обитают в обрамлении серебряных и золотых веточек.

jewelry_o.k

Бренд производит авторские украшения из настоящих цветов, растений и даже насекомых, используя гальваническое покрытие. Очень символично — получить возможность всегда носить с собой частицу природы Украины, не правда ли? Особенно, если мы временно вне дома. Гальванизированная гортензия на шее, расческа из бабочки в металле, покрытом золотом, браслет с шишкой туи… а еще физалис, дуб, смородина, роза, сирень и целый жук скарабей могут оказаться увековеченными в украшениях от jewelry_ok.

Anna Kova Jewelry

Этот бренд клиентки любят, безусловно, за дизайн. Anna Kova Jewelry так сочетают серебро, гематит, горный хрусталь и барочный жемчуг, что сердце начинает биться чаще. В каталоге есть серьги с многочисленными цепочками и моносерьги с жемчужинами, изящные чокеры, кольца с подвесами и другие украшения. Также к браслетам, подвесам и колье можно добавить гравировку на украинскую тематику.

Porfira jewelry

Кольца с подвесами, серьги-бабочки, чокер с сердечком и кольцо с картой Украины – это наш выбор из ассортимента Porfira jewelry. Бренд производит серебряные и позолоченные украшения ручной работы, а также берет индивидуальные заказы. Porfira использует как можно больше локальных ресурсов, чтобы создавать действительно украинский продукт.

Personal Ocean

Нежные украшения в трендовой "наивной" стилистике следует искать в Personal Ocean. Бренд использует натуральные камни и серебро, сочетая жемчуг, шпинель, лунные камни, кварц, бирюзу, нефрит и перламутр в изящных браслетах, чокерах, анклетах и кольцах. Также можно заказать патриотический браслетик с аквамарином и цитрином.

oKrasa jewelry

Колье, серьги, фаланговые кольца и кольца из серебра вручную производят мастера oKrasa jewelry. В работе используют также натуральные камни и жемчуг. В каталоге есть как базовые минималистические украшения, так и акцентные оригинальные вещи. Кулоны с китовым хвостом и листом монстеры, кольцо с лунным камнем и колье с жемчужинами, изменяющее длину — наши фавориты в oKrasa jewelry.

Натуральная косметика

Soap Bakery

Пахнет так, что хочется съесть! Soap Bakery называют себя мыльной пекарней, и не зря: мыло ручной работы, которое они производят, действительно имеет невероятный "съедобный" вид и аромат. Вафли, донатсы с сахарной пудрой, эклеры, пончики, пирожные, круассаны, торты, булки, тарталетки с лимонным курдом и безе – все это выглядит как десерт мечты. Но есть его нельзя, только наслаждаться запахом во время мытья. А пахнет мыло Soap Bakery именно так, как выглядит: свежей выпечкой и фруктами.

SoapFantasy

Бренд выпускает физиологические косметические средства и мыло ручной работы по уходу за кожей и волосами. SoapFantasy имеют 10 лет опыта и производят свои кремы, тоники, маски и скрабы вручную, только из природных ингредиентов. Более того, они добавляют в мыло настоящие соки, мякоть фруктов и овощей, натуральный йогурт, молоко, мед и даже молдавское вино. Все это делает косметику полезной, экологичной и приятной в использовании.

NS cosmetics

NS cosmetics – это украинская сертифицированная косметика, созданная по авторской рецептуре практикующего косметолога. В производстве бренд использует натуральные масла, экстракты лекарственных растений, цветочные воды, эфирные масла, витамины, антиоксиданты, а также продукты био- и нанотехнологий, такие как гиалуроновая кислота, пептиды и другие. Косметику не тестируют на животных. В ассортименте — шампуни и кондиционеры для волос, очищение, маски, тоники, кремы и сыворотки для лица, гели, дезодоранты, кремы и скрабы для тела.

Poetry Home

Бренд, известный своими аромасвечками, выпускает также нишевые духи, твердое и жидкое мыло, парфюмированные гели для душа, лосьоны, SPA-бомбочки. Главное преимущество этих средств – ароматы, над созданием которых работают парфюмеры. Косметические продукты бренда оставляют на коже легкий и приятный многослойный запах, способный сохранять интенсивность в течение нескольких часов.

Купить косметику и украшения от украинских производителей можно 27–28 августа на Десятинной, 12: Всі. Свої проведет там Незалежний маркет. На локации более 100 локальных брендов представят одежду, обувь, аксессуары, товары для дома, декор и крафт.