Незалежні обирають своє: добірка українських брендів прикрас та натуральної косметики

Бути незалежними — це можливість обирати своє. Навіть під час війни локальні бренди створюють нові колекції та випускають класні продукти, демонструючи незламність та сміливість українців усьому світові. Сьогодні у фокусі нашої уваги — прикраси та натуральна косметика. На які бренди варто звернути увагу? Що купити для себе та на подарунок?

Разом з платформою Всі. Свої ми зробили добірку для всіх поціновувачів прикрас та натуральної косметики.

Прикрас

Siayvo

Простота і сяйво, срібло і золото — так характеризують Siayvo на сторінці бренду. І дійсно, тут можна знайти мінімалістичні сережки, каблучки та підвіски. Геометричні форми, перли та камені, гравіювання допомагають додати цій простоті оригінальності, щоб не загубитися серед десятків інших брендів. А ще у бренда є патріотична колекція, яку сьогодні точно захочеться подарувати найближчій людині: кулон з гербом, каблучка із жовто-блакитним серцем з емаллю, каблучка з картою України та інші.

rar jewelry

Якщо мінімалізм — не ваша історія, тоді точно треба звернути увагу на бренд rar jewelry. Він випускає ювелірні прикраси з срібла та золота та з натуральним камінням: активні, оригінальні та непередбачувані, як сама природа. Аметист, турмалін, аквамарин, цитрин, сапфір, хризопраз та інші камені тут живуть в обрамленні срібних та золотих гілочок.

jewelry_o.k

Бренд виготовляє авторські прикраси зі справжніх квітів, рослин та навіть комах, використовуючи гальванічне покриття. Дуже символічно — отримати можливість завжди носити з собою частинку природи України, чи не так? Особливо, якщо ми тимчасово не вдома. Гальванізована гортензія на шиї, гребінець з метелика в металі, покритому золотом, браслет із шишкою туї… а ще — фізаліс, дуб, смородина, троянда, бузок і цілий жук скарабей можуть опинитися увіковіченими у прикрасах від jewelry_o.k.

Anna Kova Jewelry

Цей бренд клієнтки люблять, безумовно, за дизайн. Anna Kova Jewelry так поєднують срібло, гематит, гірський кришталь та барокові перли, що серце починається битися частіше. В каталозі є сережки з численними ланцюжками та моносережки з перлинами, витончені чокери, каблучки з підвісами та інші прикраси. Також до браслетів, підвісів та кольє можна додати гравіювання на українську тематику.

Porfira jewelry

Каблучки з підвісами, сережки-метелики, чокер із серденьком та каблучка з картою України — це наш вибір з асортименту Porfira jewelry. Бренд виготовляє срібні та позолочені прикраси ручної роботи, а також бере індивідуальні замовлення. Porfira використовує якомога більше локальних ресурсів, аби створювати дійсно український продукт.

Personal Ocean

Ніжні прикраси у трендовій "наївній" стилістиці варто шукати у Personal Ocean. Бренд використовує натуральне каміння та срібло, поєднуючи перли, шпінель, місячне каміння, кварц, бірюзу, нефрит та перламутр у витончені браслети, чокери, анклети та каблучки. Можна замовити також патріотичний браслетик з аквамарином та цитрином.

oKrasa jewelry

Кольє, сережки, фалангові кільця та каблучки зі срібла вручну виготовляють майстри oKrasa jewelry. В роботі використовують також натуральне каміння та перли. В каталозі є як базові мінімалістичні прикраси, так і акцентні оригінальні речі. Кулони з китовим хвостом та листком монстери, каблучка з місячним каменем, та кольє з перлинами, що змінює довжину — наші фаворити у oKrasa jewelry.

Натуральна косметика

Soap Bakery

Пахне так, що хочеться з'їсти! Soap Bakery називають себе мильною пекарнею, і не дарма: мило ручної роботи, яке вони виготовляють, дійсно має неймовірний "їстівний" вигляд та аромат. Вафлі, донатси з цукровою пудрою, еклери, пончики, тістечка, круасани, торти, булки, тарталетки з лимонним курдом та безе — усе це виглядає, як десерт мрії. Але їсти його не можна, тільки насолоджуватися запахом під час миття. А пахне мило Soap Bakery саме так, як виглядає: свіжою випічкою та фруктами.

SoapFantasy

Бренд випускає фізіологічні косметичні засоби та мило ручної роботи для догляду за шкірою та волоссям. SoapFantasy мають 10 років досвіду та виготовляють свої креми, тоніки, маски та скраби вручну, тільки з природних інгредієнтів. Ба більше, вони додають до мила справжні соки, м'якоть фруктів та овочів, натуральний йогурт, молоко, мед та навіть молдавське вино. Усе це робить косметику корисною, екологічною та приємною у використанні.

NS cosmetics

NS cosmetics — це українська сертифікована косметика, створена за авторською рецептурою практикуючого косметолога. У виробництві бренд використовує натуральні олії, екстракти лікарських рослин, квіткові води, ефірні олії, вітаміни, антиоксиданти, а також продукти біо- і нанотехнологій, такі як гіалуронова кислота, пептиди та інші. Косметику не тестують на тваринах. В асортименті — шампуні та кондиціонери для волосся, очищення, маски, тоніки, креми та сироватки для обличчя, гелі, дезодоранти, креми та скраби для тіла.

Poetry Home

Бренд, відомий своїми аромасвічками, випускає також нішеві парфуми, тверде та рідке мило, парфумовані гелі для душу, лосьйони, SPA-бомбочки. Головна перевага цих засобів — аромати, над створенням яких працюють парфумери. Косметичні продукти бренду залишають на шкірі легкий та приємний багатошаровий запах, здатний зберігати інтенсивність протягом кількох годин.

Купити косметику та прикраси від українських виробників можна 27–28 серпня на Десятинній, 12: платформа Всі. Свої проведе там Незалежний маркет. На локації понад 100 локальних брендів представлять одяг, взуття, аксесуари, товари для дому, декор та крафтові продукти.