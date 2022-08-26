Как вывести жирные пятна с одежды: всего один ингредиент – и проблема исчезнет, ​​как будто и не было

Удалить жирное пятно с одежды гораздо проще, чем вы думаете.

Часто стирка — это кошмарный сон для каждой домохозяйки, даже несмотря на то, что "эпоха" ручной стирки уже прошла. А все потому, что бывают ситуации, когда нужно выводить с одежды следы от пота и дезодоранта, пятна от травы, шоколада, вина, кофе, а также жирные пятна. И именно о последних мы сегодня и хотим поговорить.

Как сообщает издание prostoway, жирные пятна можно быстро и эффективно вывести вез стирки и замачивания, если сразу воспользоваться одним "волшебным" способом. Благодаря этому методу проблема с жирным пятном исчезнет очень быстро, как будто ее и не было.

Как вывести жирное пятно с одежды

Для того чтобы избавиться от жирных пятен на одежде без различной "химии" и стирки, свежее место, где расположилось пятно, посыпьте пищевой содой. После положите поверх нее бумагу или салфетку, а сверху еще кусочек ткани и пройдитесь по вещи горячим утюгом. После стряхните соду.

Также с жирными пятнами хорошо борется и обычная соль. Ее нужно потереть по жирному пятну. Однако это нужно делать сразу же после того, как произошел конфуз.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.