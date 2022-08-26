Где и как хранить сыр в холодильнике, чтобы он больше не портился: ошибки, которые допускает каждый второй

Некоторые хозяйки предпочитают класть сыр в морозилку, но стоит ли так делать?

Сегодня сыр — продукт не из дешевых. Поэтому, покупая его, мы хотим сохранить свежесть сыра как можно дольше. И если с овощами, например, огурцами, в этом вопросе все проще, то у молочного продукта есть свои правила хранения.

Что делать, если весь кусочек сыра не пригодился и хочется, чтобы он сохранялся как можно дольше? В таких случаях надо знать, как правильно хранить сыр в зависимости от его сорта.

Как правильно хранить сыр в холодильнике

Твердые сорта хранятся дольше, а вот более мягкие могут быть под защитой долго только в упаковке. Также не стоит брать в качестве упаковки обычный пакет. С задачей куда лучше справится пергаментная бумага.

Стоит помнить, что нежелательно держать сыр в дверцах холодильника или на верхних полках. Все же лучше хранить продукт в отсеках для овощей.

Многие также хранят сыр в морозилке. Однако стоит знать, что в этом случае вкусовые качества продукта значительно пострадают.

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