Как нужно вытирать пыль с телевизора, чтобы не пришлось покупать новый: хозяйские хитрости

Пыль — это головная боль любого человека

Телевизор — это техника, которая разительно отличается от обычной мебели. Поэтому для устройства важно не использовать те же чистящие средства, что и для мебели.

Во время уборки важно не просто вытирать пыль, но и делать это правильно, пишет bb. Отметим, что в этом процессе многие допускают ошибки, которые могут буквально привести к поломке телевизора.

Как правильно вытирать пыль с телевизора

Для уборки лучше использовать салфетку из микрофибры — она подходит для зеркальных поверхностей, не вредит и не оставляет разводов.

Ни в коем случае не используйте на дисплее спреи и другие чистящие средства, предназначенные для мытья окон. Никакая жидкость не должна попадать на телевизор. А вот пыль из динамиков лучше всего удалить пылесосом.

И, конечно, не стоит забывать о пульте. На нем скапливается огромное количество микробов, с которыми отлично справляются салфетки с дезинфицирующим средством.

Ранее "Телеграф" писал, чем натереть зеркало в ванной комнате, чтобы оно не запотевало. Для устранения проблемы есть 3 полезных и проверенных лайфхака.