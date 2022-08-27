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Как избавиться от засора в раковине подручными средствами: бюджетный способ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чтобы приготовить средство от засора, нужно всего 2 ингредиента Новость обновлена 27 августа 2022, 08:34
Чтобы приготовить средство от засора, нужно всего 2 ингредиента

Для очистки слива на кухне можно использовать народные методы

Засор на кухне – очень неприятная ситуация для хозяйки. Кроме того, что невозможно пользоваться раковиной для мытья посуды, еще может ощущаться неприятный запах. Хорошо, если под рукой в такой момент оказалось средство для прочистки труб, однако с проблемой можно справиться и с помощью подручных средств.

Как отмечает издание belnovosti, необходимые компоненты для прочистки раковины точно найдутся на любой кухне. Вам понадобиться сода, уксус и немного времени.

Как прочистить засор в раковине уксусом и содой

Стоит отметить, что этот способ подходит для несложных загрязнений, а также является отличным средством для профилактики образования "пробок" в канализационных трубах.

  1. Засыпьте в слив полстакана соды и залейте таким же количеством уксуса.
  2. Закройте отверстие в раковине тарелкой на 30 минут, и начните кипятить воду.
  3. Через полчаса вылейте кастрюлю кипятка в мойку и можете наслаждаться получившимся результатом.

Ранее "Телеграф" давал советы, как подручными средствами можно избавиться от неприятного запаха в холодильнике. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.

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#Уборка #Сода #Уксус #Засорение