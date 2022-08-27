Как избавиться от засора в раковине подручными средствами: бюджетный способ

Для очистки слива на кухне можно использовать народные методы

Засор на кухне – очень неприятная ситуация для хозяйки. Кроме того, что невозможно пользоваться раковиной для мытья посуды, еще может ощущаться неприятный запах. Хорошо, если под рукой в такой момент оказалось средство для прочистки труб, однако с проблемой можно справиться и с помощью подручных средств.

Как отмечает издание belnovosti, необходимые компоненты для прочистки раковины точно найдутся на любой кухне. Вам понадобиться сода, уксус и немного времени.

Как прочистить засор в раковине уксусом и содой

Стоит отметить, что этот способ подходит для несложных загрязнений, а также является отличным средством для профилактики образования "пробок" в канализационных трубах.

Засыпьте в слив полстакана соды и залейте таким же количеством уксуса. Закройте отверстие в раковине тарелкой на 30 минут, и начните кипятить воду. Через полчаса вылейте кастрюлю кипятка в мойку и можете наслаждаться получившимся результатом.

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