Как хранить овощи зимой, чтобы они долго оставались свежими: полезные лайфхаки

Зная эти лайфхаки, вам удастся сохранить свои запасы на долго.

Увы, но не всегда есть возможность хранить все овощи в холодильнике, чтобы они подольше оставались свежими, а некоторые и вовсе нельзя хранить в холоде. Так же как и не все могут постоянно покупать все свежее, ведь многие закупают сразу много продуктов на зиму. Однако если знать некоторые хитрости, то можно даже маринованную курицу заморозить на 3-4 месяца.

Как сообщает prostoway, опытные хозяйки, которые знают эти хитрости, заготавливают на зиму много запасов, и все они "доживают" до весны в целости и сохранности. Делимся и с вами, как сохранить картофель и другие корнеплоды свежими в квартире на дольше.

Как хранить овощи, чтобы они долго не портились

Картофель и лук — в теплое время года их лучше держать в темном и прохладном месте, а зимой пересыпать в ящики и хранить у балконной двери или на балконе, если тот утеплен.

— в теплое время года их лучше держать в темном и прохладном месте, а зимой пересыпать в ящики и хранить у балконной двери или на балконе, если тот утеплен. Морковь и свекла — в идеале подготовить для них ящик с песком. Хранить овощи нужно с обрезанной ботвой в проветриваемом помещении с невысокой влажностью.

Кабачки, огурцы, капуста — если есть место в холодильнике, то храните их там, нет, то можно на балконе, но только пока температура не ниже ноля. Капуста отлично хранится в газетной бумаге или открытом полиэтиленовом пакете.

— если есть место в холодильнике, то храните их там, нет, то можно на балконе, но только пока температура не ниже ноля. Капуста отлично хранится в газетной бумаге или открытом полиэтиленовом пакете. Чеснок — только в прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

— только в прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Помидоры — никаких полиэтиленовых пакетов или пластиковых контейнеров.

— никаких полиэтиленовых пакетов или пластиковых контейнеров. Баклажаны — достаточно поместить овощ в бумажный перфорированный пакет и хранить при комнатной температуре.

— достаточно поместить овощ в бумажный перфорированный пакет и хранить при комнатной температуре. Фасоль — или в холодильнике, или высушить зерна и поместить в закрытые банки или контейнеры.

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.