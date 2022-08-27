Зачем хитрые хозяйки кладут бутылку моющего средства в бачок унитаза: лайфхак оценят даже гости
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Хорошо и для унитаза, ы для самой ванной комнаты
Мы уже неоднократно писали, что существует множество способов убрать неприятный запах в туалете — освежит ванную и растительное масло, и обычный кусок мыла.
Еще одним лайфхаком поделились опытные хозяйки. Оказывается, достаточно наполнить ванную комнату свежестью и приятным ароматом, а заодно — очистить унитаз и дезинфицировать его всего одним недорогим моющим средством. Понадобится всего 1 литровая бутылка, которую хватит на 2-3 месяца использования.
Как освежить ванную комнату
Берем бутылку любого средства для мытья полов или для мытья посуды с приятным ароматом. Проделываем маленькое отверстие близко ко дну с помощью нагретой иголки и помещаем бутылку в сливной бачок унитаза. Чтобы бутылка не всплыла, на дно стоит поместить камешки.
В этом случае при каждом смыве ванная будет наполняться приятным ароматом, а сам унитаз останется чистым и свежим.
Добавим, чтобы унитаз оставался чистым и без болезнетворной микрофлоры, вместо "химии" мы можем поместить в унитаз аспирин или даже туалетную бумагу.