Зачем хитрые хозяйки кладут бутылку моющего средства в бачок унитаза: лайфхак оценят даже гости

Хорошо и для унитаза, ы для самой ванной комнаты

Мы уже неоднократно писали, что существует множество способов убрать неприятный запах в туалете — освежит ванную и растительное масло, и обычный кусок мыла.

Еще одним лайфхаком поделились опытные хозяйки. Оказывается, достаточно наполнить ванную комнату свежестью и приятным ароматом, а заодно — очистить унитаз и дезинфицировать его всего одним недорогим моющим средством. Понадобится всего 1 литровая бутылка, которую хватит на 2-3 месяца использования.

Как освежить ванную комнату

Берем бутылку любого средства для мытья полов или для мытья посуды с приятным ароматом. Проделываем маленькое отверстие близко ко дну с помощью нагретой иголки и помещаем бутылку в сливной бачок унитаза. Чтобы бутылка не всплыла, на дно стоит поместить камешки.

В этом случае при каждом смыве ванная будет наполняться приятным ароматом, а сам унитаз останется чистым и свежим.

Добавим, чтобы унитаз оставался чистым и без болезнетворной микрофлоры, вместо "химии" мы можем поместить в унитаз аспирин или даже туалетную бумагу.