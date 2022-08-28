Самый хитрый и вместе с тем простой способ избавится от мух

Этот лайфхак для борьбы с мухами абсолютно безопасный

Летом и ранней осенью в наши жилища то и дело залетают насекомые. Если от комаров в доме можно избавиться с помощью самодельной ловушки, то справиться с мухами не менее просто. Но как быть с этими надоедливыми насекомыми, если они мешают на открытом пространстве, например, во время трапезы на свежем воздухе?

Все просто, пишет Ukr.Media. Существует один крайне легкий, но рабочий трюк, который отпугнет мух. Для него понадобится плотный прозрачный пакет, вода и несколько монет, желательно медные или похожие на них.

Как избавиться от мух

Пакет заполняем примерно на половину водой. Монеты кладем в пакет, наполненный водой, и хорошо перевязываем его любой подходящей веревкой. Подвешиваем получившуюся конструкцию над местом, от которого нужно прогнать мух.

Все дело в том, что мухи не любят блестящие поверхности, а особенно блеск воды, в данном случае к тому же усиленный блеском монет.

Также поможет в борьбе с насекомыми в летнее время натуральный спрей для отпугивания мух или ловушка с яблочным уксусом. Изготовить их очень просто.