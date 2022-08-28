Будут как новые: простой и действенный способ очистить газовые конфорки от жира и нагара
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Конфорки будут как новые, и газ станет тратиться экономнее
После приготовления жирных блюд плита настолько быстро загрязняется, что потом бытовой прибор приходится отмывать всеми возможными и невозможными способами. Особенно страдают от готовок газовые конфорки, которые затем отчистить даже специальными чистящими средствами бывает не так-то быстро.
Из-за грязных конфорок газ начинает тратиться более активно, пишет domosedy. Чтобы вернуть им прежний вид, достаточно воспользоваться одним простым способом — все очищающие ингредиенты уже есть у вас дома.
Как быстро почистить конфорки газовой плиты
Снимаем конфорки, разделяем их. С каждой стороны смазываем небольшим количеством любой зубной пасты. Перекладываем все конфорки в глубокую посуду. Сюда же наливаем 1 ст.л. любого моющего средства для посуды и 1 ст.л. соды. Заливаем крутым кипятком и оставляем на 3 часа. По истечению времени чистим конфорки губкой под проточной водой, сушим и возвращаем на место.
Ранее "Телеграф" писал, как легко отмыть жир в труднодоступных местах газовой плиты.