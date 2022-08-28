Как уберечь фасоль от жучков до весны: полезные советы, как хранить бобовые зимой

Советы хранения фасоли, проверенные годами.

Фасоль — это очень полезное растения, которое является заменителем мяса из-за схожего белкового состава. Да и в принципе бобовые наделены большим количеством витаминов и минералов, что делает их ценным источником энергии. Поэтому среди ваших заготовок на зиму фасоль должна быть обязательно.

Однако есть маленький нюанс, что фасоль также очень любят и насекомые, которые могут полностью уничтожить урожай, если вовремя не предотвратить этого. О пяти самых эффективных способах хранения фасоли на зиму пишет infoeda.

Как правильно хранить фасоль зимой

Фасоль можно хранить разными способами: и в холодильнике, и стеклянных банках, и морозильной камере и даже при комнатной температуре, однако всегда стоит помнить о некоторых правилах:

бобовые обязательно нужно просушить,

нужно выбирать фасоль, которая созрела полностью,

фасоль обязательно нужно перебрать и выбросить все поврежденные бобы.

Чтобы вообще не заморачиваться, фасоль можно поместить в морозильную камеру. При чем замораживать можно не только сухую фасоль, но и молодую. А вообще, самый оптимальный вариант для хранения бобовых – это тканевые мешочки или стеклянные банки.

В банки нужно насыпать 2-4 сантиметра пепла, а после насыпать в них фасоль и закрыть крышкой. Важно, чтобы крышка плотно прилегала к таре. А если вы решили хранить бобы в мешочках, то их заранее нужно опустить в слабый раствор соли, а после просушить.

Помимо этого, фасоль можно хранить и при комнатной температуре, однако нужно будет сделать особые условия для этого: бобы расфасуйте по небольшим контейнерам и добавьте в них семена укропа и нарезанный чеснок (на 1 килограмм бобов нужно от 10 до 20 граммов семян укропа и 3-4 нарезанных зубчика чеснока). Это поможет защитить фасоль от вредителей.

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