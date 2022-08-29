Зачем солить воду для мытья полов: хитрость от опытных домохозяек

Соль помогает отмыть пол до блеска, а также сохраняет такой эффект на долго.

Оказывается, что обычная поваренная соль — это не только приправа для готовки, но и универсальное средство, которое может помочь вымыть весь дом до блеска. Например, с помощью соли можно избавиться от неприятного запаха в туалете, а также вернуть вещам белизну и свежесть, и это еще далеко не полный список ее преимуществ.

Возможно вы не знали, но многие хозяйки во время мытья полов добавляют в воду немного соли (буквально 2 ст.л.). И правильно делают, ведь они знают, что благодаря этим белым кристалликам они добьются идеальной чистоты пола, пишет prostoway. Что же может обычная соль?

Зачем добавлять соль в воду для мытья полов

Во-первых, хлорид натрия(соль) считается отличным чистящим средством, которое очень хорошо собирает грязь с пола. Соль смягчает воду, и получается такой эффект.

Второе — соль не оставляет разводов и липких следов на поверхности, в отличие от других моющих средств.

Также соль безопасна для любых видов поверхностей и не имеет никакого резкого запаха, что очень хорошо если в доме есть дети, животные или аллергики.

Еще одним преимуществом соли является тот факт, что хлорид натрия уничтожает пылевых клещей и защищает от бактерий.

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