Как заготовить зелень на зиму, чтобы она осталась свежей: малоизвестный способ без замораживания

Простой способ, благодаря которому вы сможете побаловать себя свежей зеленью даже зимой.

Самый простой способ как заготовить зелень на зиму свежей, это выращивать ее дома на подоконнике или балконе. Однако не каждый захочет с этим возиться. Да и незачем, ведь есть способ получше. Отметим, что вам даже не понадобиться морозилка, ведь этот способ не требует замораживания. Также ранее мы рассказывали, как правильно хранить бобовые зимой.

Как сообщает prostoway, это малоизвестный способ как хранить зеленый лук, петрушку, укроп свежими всю зиму, однако очень эффективный. Никаких замораживаний и сушения.

Как заготовить свежую зелень на зиму

Перья лука промойте под водой, а затем просушите и нарежьте кольцами. То же самое нужно сделать и с укропом и петрушкой.

После возьмите пол-литровую чистую банку и насыпьте в нее небольшой слой соли. Затем сверху на него выложите слой лука, и таким образом заполните емкость доверху.

Слои можно разбавлять петрушкой или укропом.

Подобное "зеленое" ассорти прекрасно сохраняется всю зиму. Однако перед тем, как употреблять лук, его желательно промыть водой, ведь он будет соленым.

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