Разъест загрязнения и жировые пятна: ваша плита будет как новая благодаря 2 недорогим ингредиентам
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Понадобится только имбирь и зубная паста
После приготовления жирной пищи плита волей-неволей, но со временем очень загрязняется. Решетки, газовые конфорки, ручки… В них буквально въедается жир, который, если сразу не протереть, засыхает, и очистить его будет очень трудно.
Но есть одно удивительное средство, которое буквально разъест загрязнения и жировые пятна на плите. Для его приготовления понадобится всего лишь имбирь и зубная паста, пишет cpykami.
Как приготовить чистящее средство в домашних условиях
Очищаем имбирь и мелко нарезаем. Добавляем немного воды и в ступке натираем до выделения сока. Процеживаем и переливаем в пульверизатор для удобства. Затем в имбирную воду добавляем зубную пасту. На маленький пузырек достаточно 1 ч. л., на большой пульверизатор — 1-1,5 ст. л. Все тщательно взбалтываем. Распыливаем домашнее очищающее средство на плиту и оставляем на несколько минут. Затем протираем бумажным полотенцем или губкой.
Ранее "Телеграф" писал, как легко отмыть жир в труднодоступных местах газовой плиты.