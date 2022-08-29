Разъест загрязнения и жировые пятна: ваша плита будет как новая благодаря 2 недорогим ингредиентам

Понадобится только имбирь и зубная паста

После приготовления жирной пищи плита волей-неволей, но со временем очень загрязняется. Решетки, газовые конфорки, ручки… В них буквально въедается жир, который, если сразу не протереть, засыхает, и очистить его будет очень трудно.

Но есть одно удивительное средство, которое буквально разъест загрязнения и жировые пятна на плите. Для его приготовления понадобится всего лишь имбирь и зубная паста, пишет cpykami.

Как приготовить чистящее средство в домашних условиях

Очищаем имбирь и мелко нарезаем. Добавляем немного воды и в ступке натираем до выделения сока. Процеживаем и переливаем в пульверизатор для удобства. Затем в имбирную воду добавляем зубную пасту. На маленький пузырек достаточно 1 ч. л., на большой пульверизатор — 1-1,5 ст. л. Все тщательно взбалтываем. Распыливаем домашнее очищающее средство на плиту и оставляем на несколько минут. Затем протираем бумажным полотенцем или губкой.

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