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Исчезнет прямо на глазах: как устранить засор в раковине за 5 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Такой способ подойдет и для профилактики засоров Новость обновлена 30 августа 2022, 08:39
Такой способ подойдет и для профилактики засоров

Метод очень простой, поэтому справятся с ним будет несложно.

Периодически каждая домохозяйка сталкивается с проблемой как устранить засор в раковине. Ранее мы уже писали, как предотвратить подобную проблему — важно не смывать в раковину некоторые продукты, а теперь расскажем, что можно сделать, если "пробка" таки образовалась.

Для того чтобы избавится от засора в раковине необязательно использовать специальные приборы и средства, пишет belnovosti. Тем более не у всех эти принадлежности вообще есть. Однако не стоит их покупать, ведь есть один трюк, который поможет быстро справиться с проблемой.

Как быстро очистить засор в раковине

Все что вам нужно будет — это белизна и моющее средство для посуды. Смешайте эти ингредиенты в равных пропорциях и вылейте раствор в слив. Желательно оставить раковину в таком виде на несколько часов, чтобы смесь подействовала.

Затем нужно будет налить в раковину немного горячей воды, чтобы промыть слив. В итоге все снова будет хорошо работать, а про засор можно забыть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от засора в раковине можно также с помощью другого средства, которое вы легко найдете у себя в доме. Речь о стиральном порошке, который отменно справляется с засорами, в частности, в ванной комнате.

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#Уборка #Лайфхак #Раковина #Засорение