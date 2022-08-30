Как использовать зубочистки в доме не по прямому назначению: ТОП-10 идей, которые вам пригодятся
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Делимся с вами креативными идеями, какое полезное применение можно найти зубочисткам.
Люди с богатой фантазией способны придумать самые неожиданные идеи и креативные подходы к решению бытовых проблем. К примеру, самые обычные зубочистки можно использовать не только по прямому назначению, но и для других целей.
Эти маленькие деревянные палочки помогут вам в доме для самых разнообразных целей – от сугубо практичных, во время уборки или готовки, до неожиданных и творческих. "Телеграф" нашел применение простым зубочисткам в быту.
Как использовать зубочистки: интересные лайфхаки
- Чтобы проверить готовность выпечки, достаточно воткнуть в тесто зубочистку – она должна оставаться чистой и сухой.
- С помощью зубочисток готовят и оформляют самые разнообразные канапе для праздничного или фуршетного стола.
- Деревянной заостренной палочкой очень удобно скреплять края рулетиков или других фаршированных закусок.
- Чтобы легко очистить мелкие и труднодоступные места на клавиатуре компьютера, на телефоне и в других гаджетах, достаточно обработать их, обмакнув кончик зубочистки в спирт.
- Поджечь свечу и при этом не обжечься самим вам поможет тонкая деревянная палочка, которая горит дольше спички.
- Создание таких шедевров, как съедобные букеты из фруктов или конфет, просто невозможно без мелких незаметных деревянных шпажек.
- Чтобы край скотча больше не терялся, подкладывайте под него зубочистку после каждого использования.
- Тонкий кончик зубочистки помогает рукодельницам приклеить бусинки, бисер или пайетки на изделие.
- А если запуталась цепочка из тонкого ценного металла, зубочистка позволит распутать узел, при этом не порвав и не поцарапав его.
- Прокол в садовом шланге можно устранить, если вставить в него зубочистку и обернуть шланг изолентой –дерево разбухнет от воды и перекроет выход.
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