Делимся с вами креативными идеями, какое полезное применение можно найти зубочисткам.

Люди с богатой фантазией способны придумать самые неожиданные идеи и креативные подходы к решению бытовых проблем. К примеру, самые обычные зубочистки можно использовать не только по прямому назначению, но и для других целей.

Эти маленькие деревянные палочки помогут вам в доме для самых разнообразных целей – от сугубо практичных, во время уборки или готовки, до неожиданных и творческих. "Телеграф" нашел применение простым зубочисткам в быту.

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Как использовать зубочистки: интересные лайфхаки

Чтобы проверить готовность выпечки, достаточно воткнуть в тесто зубочистку – она должна оставаться чистой и сухой. С помощью зубочисток готовят и оформляют самые разнообразные канапе для праздничного или фуршетного стола. Деревянной заостренной палочкой очень удобно скреплять края рулетиков или других фаршированных закусок. Чтобы легко очистить мелкие и труднодоступные места на клавиатуре компьютера, на телефоне и в других гаджетах, достаточно обработать их, обмакнув кончик зубочистки в спирт. Поджечь свечу и при этом не обжечься самим вам поможет тонкая деревянная палочка, которая горит дольше спички. Создание таких шедевров, как съедобные букеты из фруктов или конфет, просто невозможно без мелких незаметных деревянных шпажек. Чтобы край скотча больше не терялся, подкладывайте под него зубочистку после каждого использования. Тонкий кончик зубочистки помогает рукодельницам приклеить бусинки, бисер или пайетки на изделие. А если запуталась цепочка из тонкого ценного металла, зубочистка позволит распутать узел, при этом не порвав и не поцарапав его. Прокол в садовом шланге можно устранить, если вставить в него зубочистку и обернуть шланг изолентой –дерево разбухнет от воды и перекроет выход.

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