Комаров в доме больше не будет: какого запаха они жутко боятся

Справиться с комарами в жилище очень просто, если знать "секретное оружие"

От многих насекомых в доме можно избавиться без дорогостоящей химии. И если от тараканов поможет масло лемограсса или перечной мяты, то справиться с комарами еще проще. Есть один запах, который эти насекомые терпеть не могут, и поэтому покинут ваш дом сиюминутно.

Лайфхаком по борьбе с комарами в жилище делится ресурс Express. Вы можете самостоятельно изготовить природный репеллент против этих паразитов. Главный ингредиент самодельного средства – масло лимонного эвкалипта.

Именно этот запах широко используют для отпугивания комаров. Вы можете создать свой собственный репеллент, просто смешав одну часть масла лимонного эвкалипта с 10 частями подсолнечного масла или гамамелиса.

Масло лимонного эвкалипта также можно смешать с водой. Просто налейте его в миску или небольшой контейнер и добавьте от 5 до 10 капель. Можно добавить чайную свечу, чтобы она плавала в воде и выглядела эстетично.

Кроме того, смесь можно поместить в пустую бутылку с распылителем и использовать по дому, в саду или даже на коже.

Ранее "Телеграф" рассказал, как отпугнуть мух из дома в летнее время. Тут тоже есть определенный запах, который эти насекомые ненавидят.

Также мы сообщали, как избавиться от моли в жилище. Чтобы этот паразит не испортил ваши вещи, нужно предпринять простые меры. Средство против моли обойдется в копейки.