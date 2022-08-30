Что делать, если острый перец обжигает руки

Как приготовить супер-острую закуску и при этом не обжечь руки горьким перцем – есть простые способы.

Если в семье любители остренького часто просят сделать закуски со жгучим красным перцем, то у хозяек есть риск получить ожог кожи рук во время готовки. Также такая беда подстерегает людей в сезон зимних заготовок, ведь многие рецепты содержат острый перец чили.

Чтобы в процессе приятных кухонных хлопот защититься от проблемы раздражения на нежной коже, "Телеграф" нашел для вас полезные советы, как избежать ожогов от острого перца. И если неприятность все-таки произошла, есть несколько методов побыстрее снять обжигающие ощущения на коже.

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Что делать, чтобы избежать ожогов от жгучего перца: лайфхаки

Самая простая профилактика ожогов – перед готовкой наденьте на руки тонкие резиновые перчатки. И проблемы не возникнет вообще.

Если под рукой перчаток не оказалось, а готовить все-таки нужно, наденьте на руки полиэтиленовые пакетики. Увы, в них работать не так удобно, как в перчатках, но зато ваши руки будут защищены.

Перед тем, как резать острый перец на разделочной доске, обмотайте ее пищевой пленкой или пакетом – и тогда жгучий сок перца не въестся в дерево и не испортит руки и продукты от соприкосновения.

Если сок перца все-таки попал на кожу, сразу же смажьте ее любым растительным маслом. Обмокните ватный спонж в масло и аккуратно втирайте его в пораженное место в течение минуты. Затем смойте теплой водой с жидким мылом.

Облегчить действие перца поможет молоко, кефир или сметана – просто погрузите руки в холодную жидкость на некоторое время.

Как ни странно, но от ожога помогут спиртосодержащие вещества. Помойте руки водкой, одеколоном или сбрызните санитайзером – это уберет чувство жжения кожи.

А вот вода не поможет избавиться от ожога, и даже наоборот – очаг раздражения от ядовитого сока распространится на другие участки кожи.

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