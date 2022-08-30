Как постирать кроссовки в стиральной машине, не испортив: простой лайфхак

Важно знать, что нельзя делать при стирке обуви, иначе повредите и барабан машины, и кроссовки

Кроссовки – удобная обувь, которая подойдет под множество нарядов. Особенно если речь идет о белых мокасинах или кедах. Вот только нужно все время поддерживать их в чистоте. Кеды и кроссовки многие стирают в стиральной машине. Но здесь важно знать несколько важных нюансов, чтобы очистить обувь и при этом не повредить механизм "стиралки".

Казалось бы, ничего сложного в процессе нет, но многие из нас допускают ошибки при стирке обуви. Одна из самых популярных – класть шнурки в стиральную машину. О лайфхаках, которые пригодятся при чистке кроссовок в домашних условиях, пишет ресурс Express.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине

Самое важное, стирать кроссовки отдельно от других вещей. Желательно перед стиркой промыть подошву от грязи и камней. Это предотвратит их застревание в стиральной машине и потенциальное повреждение барабана.

Лучше всегда ставить обувь на холодную стирку, независимо от того, из каких материалов она состоит. Можно использовать стирку при температуре 30 градусов, так как она очищает обувь, но предотвращает усадку. Установите настройки стиральной машины на медленный цикл отжима, чтобы обувь не слишком сильно тряслась.

Для каждого вида обуви есть свои правила. Так, тканевую обувь стирают на быстром режиме и при максимальной температуре 30 градусов. Также следует поставить низкий уровень оборотов. Выполнение этих шагов должно защитить кроссовки от воздействия слишком большого количества воды в течение длительного периода времени и свести к минимуму любые шансы на усадку обуви при удалении пятен. На стойкие пятна следует сначала нанести пятновыводитель, а затем помещать обувь в машину.

Кожаные кроссовки можно стирать в стиральной машине, но только в холодной воде. В целом, лучше избегать очистки такого вида обуви в "стиралке". Замшевую обувь также следует чистить вручную.

Большая ошибка — это забывать вынимать стельки из обуви при машинной стирке. Стельки хрупкие и тонкие и могут полностью испортится, если их положить в стиральную машину.

Кроме того, высуньте шнурки перед тем, как положить кроссовки в стиральную машину, и положите их в отдельный пакет для стирки. Иначе шнурки в стиральной машине могут зацепиться и потенциально сломать ее.

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