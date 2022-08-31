Мусорное ведро больше вонять не будет: с этим лайфхаком очень легко избавиться от неприятного запаха

Этот способ не только уберет вонь, но и предотвратит его

Очень часто, а то и постоянно, из мусорного ведра по всему дому доносится неприятный запах. Только удостоверьтесь, не воняет ли в доме из-за старой мебели.

Предлагаем вам один маленький, но хитрый трюк, благодаря которому можно избавиться от запаха, да и вообще предотвратить вонь в мусорном ведре. Вам понадобится всего лишь ополаскиватель для полости рта, при чем любой, даже самый дешевый, пишет cpykami.

Как убрать запах из мусорного ведра

Смачиваем ватный диск ополаскивателем. Кладем на дно нового, чистого мусорного пакета. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать приятный, ненавязчивый запах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где ни в коме случае нельзя ставить мусорное ведро в доме. Эта примета может напрочь изменить вашу жизнь.