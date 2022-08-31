Как отстирать красные пятна от гранатового сока: главное делать это по "горячим следам"

Первое "правило" — не дать гранатовому соку въесться в ткань.

Гранаты и гранатовый сок — это очень полезные продукты, но очень "грязные" и пятна от них достаточно сложно вывести. Однако если знать некоторые хитрости, то можно отстирать практически любое пятно.

Как сообщает prostoway, красные пятна от гранатового сока можно быстро и легко вывести, если делать это по горячим следам пока пятно еще "свежее". Что нужно делать — читайте далее.

Как отстирать пятно от гранатового сока

Первое — прополощите пятно горячей водой, а еще лучше – кипятком. Такой метод точно спасет вещи из хлопка.

Второе — можно использовать соду. Растворите 2 ст.л. соды в 2 литрах воды и замочите грязную вещь на 2 часа. А после постирайте как обычно.

Третье — может помочь смесь яичного желтка и глицерина. Для этого возьмите 1 желток, который смешайте с 1 ст.л. глицерина. Этот раствор нанесите круговыми движениями на пятно, а после постирайте как обычно.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.