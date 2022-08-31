От этого запаха комары разлетаются за секунды: как легко избавиться от насекомых в доме

Справиться с комарами можно даже без дорогих репеллентов

В теплое время года многие сталкиваются с такой проблемой в жилище, как различные насекомые. И если избавиться от мух можно с помощью самодельной ловушки, то отпугнуть комаров поможет один довольно приятный аромат.

Как пишет ресурс Express, один элементарный лайфхак за считанные секунды справится с комарами в доме. Немаловажно, что вам не потребуется тратить деньги на химические репелленты из магазина. Против писклявых насекомых есть отличный "запах-отпугиватель", хорошо всем известный. Речь идет о корице.

Против комаров очень эффективно работает масло корицы. Коричное масло показало себя многообещающим в качестве приятно пахнущего, экологически чистого пестицида, и оно даже способно убивать личинок комаров. Кроме того, корица также действует как репеллент против взрослых комаров, что обеспечивает реальное беспроигрышное решение проблемы.

Чтобы избавиться от комаров с помощью запаха корицы, проверните элементарный лайфхак. Просто добавьте несколько капель масла корицы в небольшую миску с водой и поместите ее в места, где больше всего замечаете комаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с другими неприятными насекомыми в жилище, к примеру, с молью. Чтобы этот паразит не испортил вашу одежду, надо провернуть простой лайфхак. Что важно, речь идет об экологическом и дешевом средстве против моли.