От плесени не останется и следа: действенный лайфхак с помощью дешевых подручных средств

"Секретное оружие" против плесени скорее всего уже стоит в вашем шкафу

Плесень может доставлять неудобства в доме, особенно на кухнях и в ванных комнатах. Но есть простое решение, которое поможет избавиться от плесени в домашних условиях. Сделать самодельный раствор из обычных предметов домашнего обихода сможет каждый.

Лайфхаком по борьбе с плесенью в жилище делится издание Express. Важно успеть устранить плесень до того, как ее распространение наберет огромных масштабов. Плесень может вызвать неприятный запах в доме, образовать гниль и испортить многие вещи.

Неразбавленный уксус можно распылять на твердые поверхности на кухне и в ванной: он отлично работает против грибка. Раствор отбеливателя также является хорошим вариантом. Разбавьте отбеливатель водой, как указано производителем. На наружные поверхности можно нанести раствор отбеливателя и воды в пропорции 1:10. Подождите от 10 до 20 минут и промойте.

Превосходно сработает и аммиак. Смешайте раствор 50/50 и распылите на поверхность. Подождите два-три часа и смойте. Однако никогда не смешивайте нашатырный спирт с отбеливателем или другими чистящими средствами, это может создать токсичные и опасные пары.

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Для очистки наружных поверхностей домовладельцы могут использовать тринатрийфосфат — белое гранулированное или кристаллическое твердое вещество, хорошо растворимое в воде с образованием щелочного раствора. Химикат используется в качестве чистящего средства, пятновыводителя и обезжиривателя. Не забудьте только изучить инструкцию.

Отметим, что при чистке плесени лучше надеть защитные средства.

Добавим, что в помещениях должен поддерживать достаточный уровень влажности, тогда у плесени не будет шансов. Обеспечьте дома надлежащую вентиляцию, установите вытяжки и в случае утечек воды мгновенно устраняйте их.

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