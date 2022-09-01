Этим универсальным средством можно вымыть всю квартиру до блеска: рецепт смеси из копеечных компонентов

Очищает жир, известковый налет и другие загрязнения

Не секрет, что бытовая химия считается лучшим помощником любой современной хозяйки. Однако стоит она в магазинах недешево, а об эффективности некоторых чистящих средств можно только поспорить. Отличной идеей будет приготовить натуральное средство своими руками, имея под рукой только те компоненты, которые можно купить за копейки.

Работает лучше любых дорогих средств смесь из пищевой соды, соли, жидкого мыла, эфирного масла и перекиси водорода. Она отлично очищает жир, известковый налет и другие сложные загрязнения, с которыми нередко не справляется агрессивная "химия", пишет udachnyesovety.mediasole.

Как приготовить чистящее средство, которое очистит весь дом

Смешиваем все ингредиенты в небольшой емкости. Перед уборкой откладываем необходимое количество порошка в отдельную емкость и добавляем к нему 1/2 ч. л. перекиси водорода. В итоге получается мягкая пена. Ее можно использовать для очистки разных поверхностей, в том числе плиты, сантехники и стен.

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