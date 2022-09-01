После этого лайфхака раковина будет сиять: надо всего 2 простых продукта

Подручные средства помогут удалить любой жир и грязь

Чистка кухонной раковины – это рутинная работа, которую следует выполнять не реже одного раза в неделю. Так как этот прибор один из наиболее используемых на кухне. Как и в случае с засорением в мойке, на помощь придут простые и экологически чистые средства. Раковина будет блестеть даже без использования дорогостоящей химии.

Какое-либо дезинфицирующее средство поможет уничтожить микробы, но раковина может после этого выглядеть тускло. Есть отличный метод, который это исправит. Лайфхаком по очистке кухонной мойки поделилось издание Express. Нужны только два недорогих средства, возможно, они уже есть в вашем доме – пищевая сода и лимон.

Так, следует разрезать лимон пополам, прежде чем добавить ложку соды. Этот продукт обычно используется в выпечке, но также известен своими многоцелевыми чистящими свойствами. Белый порошок работает как мягкий абразив, а щелочные свойства пищевой соды помогут растворить органические загрязнения. Не пугайтесь того, что пищевая сода шипит и пузырится при контакте со свежим лимонным соком, это нормальная реакция. Лимонная кислота удалит любой жир и грязь. После того, как завершите процесс чистки, смойте средство теплой водой, и раковина станет красивой и блестящей.

Следует добавить, что вместо того, чтобы выбрасывать лимон после того, как его выжали или использовали в пище, лучше держать его неподалеку. Так как лимонная кислота идеально подходит для уборки. К тому же, у этого средства приятный бонус – свежий аромат.

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