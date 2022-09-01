Лучше способа убрать налет в ванной не найти: нужно всего лишь 1 простое средство

Известковые отложения в душе — частая проблема, но ее легко решить

Ванная комната может быть блестящей и сверкающей, только если там нет известкового налета. Эти молочно-белые отложения собираются везде, где есть вода. И с проблемой не так просто справиться, особенно если у вас жесткая вода. На помощь придет одно простое средство, которое наверняка есть в вашем доме.

Известковый налет не является опасным веществом, но может выглядеть неприглядно. Он также может мешать работе кранов, труб и душевых насадок, что со временем приводит к засорению и снижению давления воды. К счастью, убрать налет можно с помощью натуральных продуктов. О лайфхаке по удалению налета в ванной пишет ресурс Express.

Так, уксусная кислота в уксусе — лучшее оружие, которое идеально очистит ванную от известкового налета без необходимости использования химикатов. Чтобы справиться с известковыми отложениями, смешайте теплую воду и раствор уксуса, использовав более грубую сторону нецарапающейся губки.

Чтобы ванная комната сияла чистотой, рекомендуется ежедневно протирать все поверхности после каждого использования. Так вы сможете избежать накопления отложений и водяных пятен. Также хорошей практикой является ополаскивание душевого поддона.

Можно хранить в ванной комнате пульверизатор с равной смесью уксуса и воды. После каждого принятия душа распыляйте раствор, а затем протирайте поверхности. Благодаря этому простому шагу ваш душ будет сиять каждый день.

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