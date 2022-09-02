Молитва о путешествующих: подборка сильных православных текстов перед дорогой

Отправляясь в путь, люди просят высшие силы о заступничестве, и молитва в дорогу хранит их от всех неприятностей.

Если вы планируете дальнюю дорогу, отпуск или просто загородное рандеву, не стоит пренебрегать народными советами и ритуалами, которые смогут уберечь вас от всевозможных неожиданностей, поломок и даже аварий во время поездки. Во всяком случае, лишними они точно не будут, времени отнимут совсем немного, зато помогут настроиться на нужный лад.

Кому обязательно надо читать молитвы о путешествующих? В чем они помогают? Какая молитва на дорогу спасет от несчастного случая? Кого из святых просить о путешествующих и их благополучном возвращении домой? Какие ритуалы важно проводить перед поездкой? "Телеграф" собрал для вас молитвы в дорогу, которые помогут благополучно пережить даже самые серьезные опасности.

Для кого важна молитва на удачную дорогу

Дорога может быть дальней или же совсем близкой. Связанной с работой или носящая развлекательный характер. Путешествовать можно разными видами транспорта – автомобилем, поездом, самолетом, пароходом, велосипедом, автобусом, верхом и просто пешком. Но молитва перед дорогой совсем не будет лишней, даже если человек выходит из дому на несколько часов.

путешественники и туристы, едущие ради отдыха и развлечений,

туристы, идущие в гору или сплавляющиеся по реке,

командировочные, отправляющиеся в другой город по долгу службы,

шоферы и водители, чья работа связано с дорогой и перевозками,

служивые люди, меняющие дислокацию,

переселенцы и беженцы, ищущие другое место жительства по разным причинам,

компании, выбирающиеся недалеко, к примеру, за город на пикник,

люди, в иносказательном смысле, становящиеся на свой жизненный путь или меняющие привычный образ жизни.

Как правильно читается молитва перед поездкой

Искренне произнесенные слова, идущие от самого сердца, способны творить чудеса. Это, конечно же, происходит и в том случае, когда человек отправляется в дорогу. Причем, ему необязательно просить за самого себя – это могут быть близкие люди, которые желают добра путешественнику.

Какие бывают молитвы на дорогу

О благополучном пути молятся Господу Богу, Пресвятой Богородице, а также многим святым, особенно тем, кто считается покровителем путешественников – святому Николаю Чудотворцу, святому великомученику Прокопию, святым сорока мученикам Севастийским, преподобным Кириллу и Марии Радонежским.

Молитва путешествующих ко Пресвятой Богородице от человека, собирающегося в путь

О, Пресвятая Владычица моя, Дева Богородица, Одигитрия, покровительница и упование спасения моего! Вот в путь, который мне сейчас предстоит хочу отлучиться и на время вручаю Тебе, премилосердной моей Матери, душу и тело мое, все мои невещественные и вещественные силы, всего себя доверяю в крепкое Твоё смотрение и всесильную Твою помощь. О, моя благая спутница и защитница! Усердно молю Тебя, да не в падение будет этот мой путь, руководствуй на нем мной, и направь его, Всесвятая Одигитрия, как Сама знаешь, ко славе Сына Твоего, Господа моего Иисуса Христа. Будь мне во всем Помощница, так же в данном дальнем и многотрудном путешествии соблюди меня под державным Твоим покровом от всех бед и скорбей, которые находят на меня, от врагов видимых и невидимых, и моли о мне, Госпожа моя, Сына Твоего Христа Бога нашего, да пошлет в помощь мне мирного Ангела Своего, верного наставника и хранителя, да как в древности даровал рабу Своему Товии Рафаила, который на каждом месте и всегда сохранял его в пути от каждого зла: а так же и мой путь благополучно управит и сохранит меня Небесной силой, — здорового да возвратит меня, спокойного и целого к моему дому, в славу имени Своего святого, да бы я славил и благословлял Его во вся дни жизни моей и Тебя величал ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва за путешествующих Господу Богу: тропарь, глас 2-й

Господи Иисусе Христе, Ты – Путь и Истина! Пошли ныне рабам Твоим, как некогда Товии, спутника – Ангела Твоего, сохраняющего их от всякой беды и от всякого зла, к славе Твоей, по молитвам Богородицы, единый Человеколюбец.

Молитва для путешествующих Господу: кондак, глас 2-й

С Лукой и Клеопой в Эммаус путешествовавший, Спаситель наш, пребудь и ныне с рабами Твоими, хотящими путешествовать, избавляя их от всякой опасности, ибо Ты, Человеколюбец, все можешь сотворить, что пожелаешь.

Молитва на удачную поездку Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, истинный и живой Путь, странствовавший с Иосифом и с Пречистой Твоей Матерью девой в Египет, возжелавший идти с Лукой и Клеопой в Эммаус! И ныне смиренно молим Тебя, Владыко Пресвятый, с рабами Твоими Твоей благодатью пребудь. И, как рабу Твоему Товии, Ангела хранителя и наставника пошли, сохраняющего и избавляющего их от всякого злого действия видимых и невидимых врагов, и наставляющего к исполнению заповедей Твоих, в мире же и благополучии и здравии сохраняющего и невредимыми и благополучными возвращающего. И даруй им все благое свое намерение во славу Твою исполнить. Ибо Ты волен миловать и спасать нас, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Православная молитва о путешествующих на самолете Господу Богу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелеваяй и вся горстию содержай, Егоже бездны трепещут и Емуже звезды присутствуют. Вся тварь Тебе служит, вся послушают, вся Тебе повинуются. Вся можеши: сего ради вся милуеши, Преблагий Господи. Тако и ныне убо, Владыко, рабов Твоих сих (имярек) моления теплыя приемля, благослови путь их и воздушное шествие, запрещая бурям же и ветром противным, и лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии и в мире возвратитися изволь. Ты бо еси Спас и Избавитель и всех благих небесных и земных Податель и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о хорошей дороге для водителя Иисусу Христу

Господь Всевышний, Бог Наш, к тебе за поддержкой я обращаюсь! Тебя о помощи я прошу, о снисхождении Твоем молю! В дороге я нахожусь сложной, множество препятствий на пути моем: люди нехорошие, мысли дрянные, проблемы насущные! Убереги меня, сохрани меня, направь меня на путь истинный, сделай так, чтобы дорога моя гладкой и ровной была, проблемы и несчастья стороной обошли. Чтобы таким, каким в путь подался, таким я и вернулся! На помощь Твою уповаю, к поддержке взываю! Имя Твое восславляю!

Молитва в поездку святителю Николаю Чудотворцу: тропарь, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Молитва о помощи в дороге святому Николаю: кондак, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молитва путешествующим в дорогу святителю Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о путешествующих в дорогу преподобным Кириллу и Марии Радонежским

О, раби Божии, схимонаше Кирилле и схимонахине Марие! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше скончали есте, но духом от нас не отступаете, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо носити нам пособствующе. Се бо вкупе со преподобным и богоносным отцем нашим Сергием, вашим возлюбленным сыном, дерзновение ко Христу Богу и ко Пречистой Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных рабах Божиих (имена). Будите нам заступницы крепции, да верою живуще, заступлением вашим сохраняеми, невредими от бесов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на хорошую дорогу святому великомученику Прокопию

О святый страстотерпче Христов Прокопие! Услыши нас грешных, предстоящих ныне пред Святою иконою твоею и умильно молящих тя: помолимся о нас к Иисусу Христу Богу нашему и Его рождшей Матери, Владычице нашей Богородице, еже отпустити нам согрешения наша, яже содеяхом. Испроси у Господа к пользе душевней и телесней милость, мир, благослове ние, во еже избавитися нам всем в день судный страшный, шуия части спастися, стати же одесную со избранными Его к наследию Царствия Небеснаго, яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва перед путешествием святым сорока мученикам Севастийским

О страстотерпцы Христовы, во граде севастийстем мужественно пострадавшии, к вам, яко молитвенникам нашим, усердно прибегаем и просим: испросите у Всещедраго Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерней любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем страшному судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведного Судии предстанем. Ей, угодницы Божии, будите нам, рабам Божиим, защитницы от всех враг видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последнего дне жизни нашея, и тако прославим Великое и Достопокланяемое имя Вседетельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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