Молитва про мандрівників: добірка сильних православних текстів перед дорогою

Вирушаючи в дорогу, люди просять вищі сили про заступництво, і молитва в дорогу береже їх від усіх неприємностей.

Якщо ви плануєте далеку дорогу, відпустку або просто заміське рандеву, не варто ігнорувати народні поради та ритуали, які зможуть уберегти вас від усіляких несподіванок, поломок та навіть аварій під час поїздки. У всякому разі, зайвими вони точно не будуть, часу заберуть зовсім небагато, зате допоможуть налаштуватися на потрібний лад.

Кому обов’язково треба читати молитви про мандрівників ? У чому вони допомагають? Яка молитва на дорогу врятує від нещасного випадку? Кого зі святих просити про мандрівників та їхнє благополучне повернення додому? Які ритуали важливо проводити перед поїздкою? "Телеграф" зібрав для вас молитви в дорогу, які допоможуть благополучно пережити навіть найсерйозніші небезпеки.

Для кого важлива молитва на вдалий шлях

Дорога може бути далекою або зовсім близькою. Пов’язана з роботою або мати розважальний характер. Подорожувати можна різними видами транспорту – автомобілем, поїздом, літаком, пароплавом, велосипедом, автобусом, верхи та просто пішки. Але молитва перед дорогою зовсім не буде зайвою, навіть якщо людина виходить із дому на кілька годин.

мандрівники і туристи, що їдуть заради відпочинку та розваг,

туристи, що йдуть у гору або сплавляються річкою,

відряджені, які вирушають в інше місто за обов’язком служби,

шофери та водії, чия робота пов’язана з дорогою та перевезеннями,

служиві люди, які змінюють дислокацію,

переселенці та біженці, які шукають інше місце проживання з різних причин,

компанії, що вибираються неподалік, наприклад, за місто на пікнік,

люди, які в алегоричному значенні стають на свій життєвий шлях або змінюють звичний спосіб життя.

Як правильно читається молитва перед поїздкою

Щиро вимовлені слова, що йдуть від самого серця, здатні творити чудеса. Це, звичайно ж, відбувається й у тому випадку, коли людина вирушає у дорогу. Причому їй необов’язково просити за саму себе – це можуть бути близькі люди, які бажають добра мандрівникові.

Які бувають молитви на дорогу

Про благополучний шлях моляться Господу Богу, Пресвятій Богородиці, а також багатьом святим, особливо тим, хто вважається покровителем мандрівників – святому Миколаю Чудотворцю, святому великомученику Прокопію, святим сорока мученикам Севастійським, преподобним Кирилу і Марії Радонезьким.

Молитва людей, що подорожують до Пресвятої Богородиці від людини, яка збирається в дорогу

О, Пресвята Владичице моя, Діва Богородиця, Одигітрія, покровителька і сподівання спасіння мого! Ось у дорогу, яку мені зараз належить хочу відлучитися і на якийсь час вручаю Тобі, премилосердної моєї Матері, душу і тіло моє, всі мої нематеріальні й речові сили, всього себе довіряю в міцний Твій погляд і всесильну Твою допомогу. О, моя блага супутниця та захисниця! Завзято молю Тебе, нехай не в падіння буде цей мій шлях, керуй на ньому мною, і направ його, Всесвята Одигітрія, як Сама знаєш, до слави Сина Твого, Господа мого Ісуса Христа. Будь мені в усьому Помічниця, так само у цій далекій і важкій подорожі дотримуй мене під державним Твоїм покровом від усіх бід і скорбот, що сходять на мене, від ворогів видимих і невидимих, і моли за мене, Пані моя, Сина Твого Христа Бога нашого, нехай пошле на допомогу мені мирного Ангела Свого, вірного наставника і хранителя, так як у давнину дарував рабові Своєму Товії Рафаїла, який на кожному місці і завжди зберігав його в дорозі від кожного зла: а так само і мій шлях благополучно вправить і збереже мене Небесною силою, — здорового нехай поверне мене, спокійного і цілого до мого дому, на славу імені Свого святого, щоб я славив і благословляв Його в усі дні життя мого, і Тебе величав нині і завжди, і на віки віків. Амінь.

Молитва за подорожуючих Господу Богу: тропар, глас 2-й

Господи Ісусе Христе, Ти – Шлях та Істина! Пішли нині рабам Твоїм, як колись Товії, супутника – Ангела Твого, що зберігає їх від усякої біди та від усякого зла, до слави Твоєї, за молитвами Богородиці, єдиний Чоловіколюбець.

Молитва для подорожучих Господу: кондак, голос 2-й

З Лукою і Клеопою в Еммаус мандрував, Спаситель наш, перебувай і нині з рабами Твоїми, що хочуть подорожувати, позбавляючи їх від будь-якої небезпеки, бо Ти, Людинолюбець, все можеш зробити, що забажаєш.

Молитва на вдалу поїздку Господу Ісусу Христу

Господи Ісусе Христе, Боже наш, істинний і живий Шлях, що мандрував з Йосипом і з Пречистою Твоєю матір’ю дівою в Єгипет, що захотів іти з Лукою та Клеопою в Еммаус! І нині смиренно молимо Тебе, Владико Пресвятий, з рабами Твоїми Твоєю благодаттю перебудь. І, як рабу Твоєму Товії, Ангела охоронця і наставника пішли, що зберігає і рятує їх від усякої злої дії видимих і невидимих ворогів, і наставляє до виконання заповідей Твоїх, у світі ж і благополуччя і здоров’я, що зберігає і неушкодженими і благополучними повертає. І даруй їм увесь свій намір на славу Твою виконати. Бо Ти вільний милувати і рятувати нас, і Тобі славу посилаємо з Безначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині, і завжди, і на віки віків. Амінь.

Православна молитва про подорожуючих літаком Господу Богу

Господи Ісусе Христе, Боже наш, стихіям повелівай і вся жменю утримуй, Його безодні тремтять і Йому зірки присутні. Все творіння Тобі служить, вся послухають, вся Тобі слухаються. Вся можи: цього ради вся милуєш, Преподобний Господи. Так і нині вже, Владико, рабів Твоїх цих (ім’ярок) моління теплі приймаючи, благослови шлях їхній і повітряну ходу, забороняючи бурям ж і вітром противним, і лодію повітряну цілу і неушкоджену дотримуючись. Рятівне і небурне в повітрі проведення їм даруючи і добрий намір здійснивши їм весело у здоров’ї та у світі повернутись зволь. Бо Ти є Спас і Визволитель і всіх благих небесних і земних Подавач і Тобі славу посилаємо з Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва про хорошу дорогу для водія Ісусу Христу

Господь Всевишній, Бог Наш, я звертаюся до тебе за підтримкою! Тебе про допомогу я прошу, про поблажливість Твою молю! У дорозі я перебуваю складній, безліч перешкод на моєму шляху: люди нехороші, думки погані, проблеми насущні! Збережи мене, убережи мене, спрямуй мене на правдивий шлях, зроби так, щоб дорога моя гладкою і рівною була, проблеми та нещастя стороною обійшли. Щоб таким, яким у дорогу подався, таким я повернувся! На допомогу Твою надіюсь, на підтримку закликаю! Ім’я Твоє славлю!

Молитва у поїздку святителю Миколі Чудотворцю: тропар, глас 4

Правило віри і образ лагідності, стриманості вчителя яви ти стаду твоєму, ніж речі істини; задля цього набув ти смиренністю висока, злиднями багата, отче священноначальнику Миколаю, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Молитва про допомогу в дорозі святому Миколаю: кондак, глас 3

У Мирех, святі, священнодійник явився Ти: Христове бо, преподобне, Євангеліє виконавши, поклав душу твою про людей твоїх, і спас Ти неповинні від смерті; задля цього освятився ти, як великий таїнник Божої благодаті.

Молитва подорожучим у дорогу святителю Миколаю Чудотворцю

О, всесвятий Миколай, угодниче чудовий Господній, теплий наш заступник і скрізь у скорботах швидкий помічник. Допоможи мені, грішному й похмурому, у справжньому житті, благай Господа Бога дарувати мені залишення всіх моїх гріхів, які згрішили від юності моєї, у всьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і під кінець душі моєї допоможи мені, окаянному, благай Господа Бога, всієї тварі Творця, визволити мене повітряних поневірянь і вічної муки, нехай завжди прославляю Отця, і Сина, і Святого Духа і твою милостиву предстальність, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва про подорожуючих у дорогу преподобним Кирилу та Марії Радонезьким

О, раби Божі, схимонаше Кирило та схимонахиня Маріє! Прислухайтесь до смиренного моління нашого. Якщо ж тимчасове життя ваше померли, але духом від нас не відступаєте, по заповідях Господніх ходити нас навчено і хрест свій терпляче носити нам пособливо. Тож разом із преподобним і богоносним отцем нашим Сергієм, вашим улюбленим сином, відвагу до Христа Бога і до Пречистої Його Матері здобули єсте. Тим же й нині будіть молитовниці та клопотання за нас, негідних рабів Божих (імена). Будіть нам заступниці крепції, щоб живою вірою, заступництвом вашим зберігалися, неушкодженими від бісів і від людей злих будемо, славлячи Святу Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на добру дорогу святому великомученику Прокопію

О святий страстотерпчий за Христа Прокопіє! Почуй нас грішних, що стоять перед святою іконою твоєю і молимо тебе: помолимося за нас до Ісуса Христа, Бога нашого і Його Матері, Владичице нашої Богородиці, щоб відпустити нам гріхи наші, як содіяхом. Випроси у Господа до користі душевної і тілесної милість, мир, благословення, щоб позбутися нам усім у день судний страшний, шуия частини спастися, стати ж праворуч з обраними Його до спадщини Царства Небесного, бо Тому личить всяка слава, честь і поклоніння зі Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим і Благим і Животворним Його Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва перед мандрівкою святим сорока мученикам Севастійським

О страстотерпці Христові, у граді севастийтем мужньо постраждали, до вас, як молитовникам нашим, старанно прибігаємо і просимо: випросіть у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, та в покаянні і нелицемірній любові один до одного пожили, з відвагою станемо страшному судищу Христовому і вашим предстательством праворуч Праведного Судді постанемо. Їй, угодниці Божі, будіть нам, рабам Божим, захисниці від усіх ворогів видимих і невидимих, та під дахом святих ваших молитов позбавимося всіх бід, зла і напастей до останнього дня життя нашого, і так прославимо Велике і Високопоклоняне ім’я Вседільні Трійці, і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

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