Как отмыть кухонную вытяжку за 15 минут: проверенный годами и опытом способ

Средство бюджетное, но действенное.

По мере эксплуатации кухонной вытяжки ее поверхность постепенно тускнеет, а воздухозаборная решетка покрывается липким налетом и жиром, из-за чего его производительность падает. И отмыть кухонную вытяжку иногда очень тяжело, особенно если делать это не совсем часто. Однако если знать небольшой лайфхак, то сделать это будет намного проще.

Как сообщает prostoway, одним их самых лучших, а главное проверенных годами способом, является чистка вытяжки горячей водой, пищевой содой и лимонной кислотой. Как приготовить подобный чистящий раствор — читайте далее.

Как отмыть кухонную вытяжку за 15 минут

Вам понадобится 1 ст.л. соды и 1,5 ст.л. лимонной кислоты. Смешайте все ингредиенты, добавьте немного воды (1-2 ст.л.), и нанесите массу на поверхность вытяжки и оставьте на 7-10 минут. После этого залейте это горячей водой на 3-5 минут и сполосните.

Читайте также: Категория Lifestyle Зачем солить воду для мытья полов: хитрость от опытных домохозяек Соль помогает отмыть пол до блеска, а также сохраняет такой эффект на долго.

Стоит отметить, что эта паста также может справиться с нагаром в духовом шкафу и жиром в микроволновке.

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