Как приготовить макароны, чтобы они не слиплись: два проверенных способа

Благодаря этому способу, макароны не превратятся в вязкую массу.

Макароны — это один из самых популярных гарниров, который подходит практически для каждого блюда. Однако если допускать несколько ошибок при их варке, то вместо вкусного рассыпчатого блюда, вы получите большую слипшуюся массу. Как этого избежать — читайте далее.

Главной причиной того, что макароны при варке слипаются — это то, что в макаронных изделиях есть большое количество крахмала. Как сообщает prostoway, опытные кулинары пользуются двумя проверенными способами, которыми мы делимся и с вами.

Как приготовить макароны, чтобы они не слиплись

Первый способ — при варке необходимо в воду добавить 1 ч.л. масла (желательно без аромата – оливковое или подсолнечное).

Второй способ – вода с лимонным соком. Сваренные макароны промойте в холодной воде с соком свежего лимона. Плюс ко всему легкая кислинка добавит блюдам новые изящные нотки.

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